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NBA／76人慘吞8連敗 喬治宣布停更Podcast專注球場

記者曾思儒／即時報導
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喬治宣布停止更新自己的Podcast，將更多專注力放在提升身體和心理素質。（路透）
喬治宣布停止更新自己的Podcast，將更多專注力放在提升身體和心理素質。（路透）

76人隊本季陣容星光熠熠，戰績卻沒和薪資成正比，目前20勝38敗只排東區後段班，近期更苦吞8連敗，喬治（Paul George）宣布停止更新自己的Podcast，將更多專注力放在提升身體和心理素質，希望幫助球隊谷底反彈。

喬治今天發布最新一集公告停更，訪問完來賓「魔獸」霍華德（Dwight Howar）後，他說：「這不是什麼秘密了，這賽季目前為止沒拿到我們設想的效果。我知道當我和費城簽約的目標是為這裡不可思議的球迷帶回一枚冠軍戒，對此我仍抱持積極態度，出發點也是如此。」

喬治接續就宣布，在和「魔獸」這集之後，打算停止更新Podcast一陣子，「讓我更專注在身體上，心理狀態上，幫助這支球隊朝著完成賽季的目標前進，並讓我們有爭奪冠軍的機會。」

提升76人戰績和個人表現是喬治停更Podcast的目標之一，他也主動提到，期待「三巨頭」一起回歸，請球迷持續關注，「因為我們未來有有些大事突破。」

喬治本季狀況不佳和76人戰績也有直接關係，年薪將近5千萬美金的他，目前出賽的38場比賽場均16.2分、5.2籃板都是2015年後最低，且因膝蓋和手指傷勢缺賽數場。

儘管開季戰績慘澹，76人季後賽仍沒絕望，目前和排名第10的公牛隊只有3場勝差，爭取附加賽資格並沒絕望。

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