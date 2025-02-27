NBA／76人慘吞8連敗 喬治宣布停更Podcast專注球場

喬治宣布停止更新自己的Podcast，將更多專注力放在提升身體和心理素質。（路透）

76人隊本季陣容星光熠熠，戰績卻沒和薪資成正比，目前20勝38敗只排東區後段班，近期更苦吞8連敗，喬治（Paul George）宣布停止更新自己的Podcast，將更多專注力放在提升身體和心理素質，希望幫助球隊谷底反彈。

喬治今天發布最新一集公告停更，訪問完來賓「魔獸」霍華德（Dwight Howar）後，他說：「這不是什麼秘密了，這賽季目前為止沒拿到我們設想的效果。我知道當我和費城 簽約的目標是為這裡不可思議的球迷帶回一枚冠軍戒，對此我仍抱持積極態度，出發點也是如此。」

喬治接續就宣布，在和「魔獸」這集之後，打算停止更新Podcast一陣子，「讓我更專注在身體上，心理狀態上，幫助這支球隊朝著完成賽季的目標前進，並讓我們有爭奪冠軍的機會。」

提升76人戰績和個人表現是喬治停更Podcast的目標之一，他也主動提到，期待「三巨頭」一起回歸，請球迷持續關注，「因為我們未來有有些大事突破。」

喬治本季狀況不佳和76人戰績也有直接關係，年薪將近5千萬美金的他，目前出賽的38場比賽場均16.2分、5.2籃板都是2015年後最低，且因膝蓋和手指傷勢缺賽數場。

儘管開季戰績慘澹，76人季後賽 仍沒絕望，目前和排名第10的公牛隊只有3場勝差，爭取附加賽資格並沒絕望。