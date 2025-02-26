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NBA／客場大勝魔術40分平隊史紀錄 騎士48勝追平上季

記者劉肇育／即時報導
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騎士大勝魔術40分，追平隊史客場最大勝分差，拿下第48勝後也追平上賽季團隊勝場數。（路透）
騎士大勝魔術40分，追平隊史客場最大勝分差，拿下第48勝後也追平上賽季團隊勝場數。（路透）

聯盟戰績龍頭騎士隊25日作客魔術隊主場，在團隊五人得分上雙、投進19顆三分球，且首節打完就已經大幅領先的情況下，最終以122：82大勝魔術40分，追平隊史客場最大勝分差，拿下第48勝後也追平上賽季團隊勝場數。

騎士從開季後戰績就一直保持領先，儘管日前一度被雷霆隊搶走龍頭寶座，不過近期再靠一波連勝重新登基，25日帶著七連勝作客魔術主場，首節就火力全開投進6顆三分球，取得18分領先優勢。

儘管第二節魔術在一哥班凱羅（Paolo Banchero）領軍下展開反撲，一度追到僅剩13分差距，不過騎士在少了葛蘭德（Darius Garland）的情況下，仍是靠團隊火力補上缺口，上半場打完騎士已經3人得分來到雙位數，反觀魔術僅有班凱羅一人得分上雙。

易籃後騎士攻勢再起，單節再度拿下35分，將領先優勢擴大到30分以上，也讓騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）決定進行練兵，在第四節將主力球員陸續換下，板凳球員隨即銜接上進攻火力，尤其傑洛米（Ty Jerome）與杭特（De'Andre Hunter）從板凳出發合力投進8顆三分球，分別貢獻20分與17分，幫助騎士最終以40分差距收下8連勝，追平球隊在1988年出戰黃蜂隊創下的隊史客場最大勝分差紀錄，也是本季第二度贏對手至少40分。

騎士先發球員上場時間都不超過30分鐘，史特魯斯（Max Strus）投進5顆三分球拿下17分，莫布里（Evan Mobley）則有17分、8籃板，米契爾（Donovan Mitchell）11分、5助攻，在拿下這一勝後騎士本季已經來到48勝，已經追平上賽季勝場數。

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