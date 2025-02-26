NBA／唐西奇大三元退老東家 湖人球迷喊「這句」讓獨行俠好尷尬

唐西奇(中)轉隊湖人後，首次迎戰老東家，他與老戰友厄文(右)打招呼。(美聯社)

在季中重磅交易案後，湖人 隊25日在主場迎戰獨行俠隊，也是唐西奇（Luka Doncic）首度迎戰前東家，最終他也繳出19分、15籃板、12助攻的大三元數據，幫助湖人以107：99擊敗獨行俠。

湖人與獨行俠在今年交易大限前完成唐西奇與戴維斯（Anthony Davis）兩大球星互換東家的重磅交易案，而25日戴維斯雖然因傷只能在場邊觀賽，但湖人球團仍透過影片播放向他致敬，甚至連詹姆斯都為戴維斯送上掌聲，展現雙方情誼仍在。

除了歡迎戴維斯回家外，湖人球迷25日還一度對著隨隊到場觀戰的獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）高喊「感謝Nico」，讓在將唐西奇送往湖人後飽受批評的哈里森處境變得更尷尬。

25日面對老東家唐西奇也打得毫不手軟，上半場他個人就有12分、12籃板、7助攻、2抄截、2阻攻的全能數據，儘管25日剃掉大鬍子的獨行俠主控厄文 （Kyrie Irving），對上老隊友也毫不手軟地在上半場就砍進3顆三分球拿下18分，但在其他隊友無法提供火力支援的情況下，上半場打完獨行俠就以8分落後。

易籃後獨行俠其他球員也陸續加入戰局，包括湯普森（Klay Thompson）連續砍進兩顆三分球，該節獨行俠團隊就投進5顆三分球，追到僅剩1分差距。

第四節湯普森延續火燙手感，在前5分多鐘就砍進3顆三分球拿下11分，幫助獨行俠追平比數，不過回頭唐西奇就助攻給詹姆斯投進三分球要回領先，個人也達成大三元紀錄，比賽最後5分鐘唐西奇也繼續主宰戰局，先是自己完成關鍵上籃，又送出妙傳給詹姆斯在籃下輕鬆灌籃，儘管獨行俠在厄文領軍下再度追近比分，但唐西奇再度助攻給詹姆斯在籃下得分，最終湖人就以8分差距收下勝利。

湖人25日以唐西奇拿下19分、15籃板、12助攻、3抄截、2阻攻表現最佳，詹姆斯則有27分、12籃板演出，里夫斯（Austin Reaves）與八村壘分別拿下20分與15分，至於獨行俠則以厄文35分最佳，湯普森則攻下22分。