NBA／勇士準備起飛？巴特勒加盟後戰績飆升掀討論

巴特勒加盟後，勇士的戰績也飆升。(路透)

金州勇士 過去曾被視為無敵之師，但近年來起伏不定，導致外界頻頻討論是否應該推倒重建。然而，隨著巴特勒（Jimmy Butler）加盟後，球隊戰績飆升，這讓「The Kevin O'Connor Show」的主持人歐康納（Kevin O'Connor）重新檢視他先前建議勇士「解體重建」的觀點。

自巴特勒加入後，勇士打出5勝1敗的佳績，場均繳出20分、5.7籃板、5.5助攻，迅速融入體系，與柯瑞 （Stephen Curry）及格林（Draymond Green）形成良好搭配。歐康納特別指出，當勇士在沒有柯瑞的情況下，巴特勒與格林的陣容每百回合能淨勝對手49分，儘管樣本數不多，仍展現出他的影響力。

不過歐康納仍對勇士的未來持保留態度，認為目前賽程強度有限，擊敗的對手包括缺少「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿及狀態不佳的國王，真正的考驗還在後頭。勇士目前擁有較為輕鬆的剩餘賽程，仍有機會爭取更好的季後賽排名，但問題仍然存在，現在這股氣勢能否持續下去？