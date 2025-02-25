我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

插曲 川普為礦產協議辯護 馬克宏急抓他手臂阻止

「怎麽老成這樣？」70歲成龍被偶遇 網民驚不敢信

NBA／愛德華怒賞SGA關鍵火鍋 灰狼24分落後逆轉雷霆

記者劉肇育／即時報導
愛德華關鍵火鍋搧掉SGA助灰狼延長賽過關。（美聯社）
愛德華關鍵火鍋搧掉SGA助灰狼延長賽過關。（美聯社）

西區戰績龍頭雷霆24日在主場迎戰灰狼，在聯盟得分王亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，雷霆在第四節初還保有24分領先，不過灰狼在末節卻打出41：19的攻勢將比賽帶入延長賽，最終更是靠著愛德華（Anthony Edwards）關鍵時刻兩度擋下亞歷山大的精采防守，最終以131：128完成經天逆轉秀。

灰狼近4場比賽3度與雷霆碰頭，包括近兩天進行二連戰，其中23日就遭到亞歷山大猛轟37分吞下敗仗，24日他再度領軍出擊，上半場個人就拿下20分，達成生涯第100場半場20分的里程碑，也幫助雷霆19分領先優勢。

儘管第三節雷霆持續將比分差距擴大到最多25分，第四節初甚至都還保有24分領先優勢，不過灰狼在接下來10分鐘火力全開狂轟39分，且還透過包夾防守迫使亞歷山大打得綁手綁腳，不僅該節僅有6分進帳，更導致雷霆進攻節奏大受影響，灰狼也靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在該節最後11秒的「三分打」，將比賽帶入延長賽。

延長賽亞歷山大雖然率先透過「三分打」取分，並在倒數45秒靠著卡盧索（Alex Caruso）上籃取得1分領先，不過灰狼該節不斷衝擊雷霆禁區站上罰球線，在倒數22秒里德（Naz Reid）兩罰俱中後要回領先優勢，加上愛德華在雷霆這接下來的兩波進攻中成功封阻和擋下亞歷山大的出手，最終灰狼就以3分差距完成戲劇化逆轉秀。

灰狼24日以麥克丹尼爾斯攻下27分表現最佳，里德則有22分進帳，至於愛德華雖然進攻手感不佳只拿下17分，但另外有13籃板、8助攻和關鍵防守演出，至於雷霆則以亞歷山大39分、10籃板、8助攻最佳，不過在第四節和延長賽受到灰狼包夾防守下，他僅有9分進帳。

上一則

MLB／總裁喊「受夠52號了」小熊外野賭輸改穿「腿哥」背號

延伸閱讀

NBA／上半場就領先爵士21分 亞歷山大率雷霆奪第45勝

NBA／上半場就領先爵士21分 亞歷山大率雷霆奪第45勝
NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝

NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝
NBA／亞歷山大近7戰第3度轟50分 雷霆痛宰少杜蘭特的太陽31分

NBA／亞歷山大近7戰第3度轟50分 雷霆痛宰少杜蘭特的太陽31分
NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

熱門新聞

中國跳水名將全紅嬋。（新華社）

全紅嬋要上大學了 獲廣東這間名校保送擬錄取

2025-02-24 14:07
杜蘭特15度入選明星賽。（路透）

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：取消舉辦讓大家休息

2025-02-17 21:26
李宗賢代打敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

世棒經典賽／中華隊9：1贏南非首勝到手 保住分組第1可能

2025-02-22 09:28
唐西奇(右)19日手感不佳，且上半場就發生高達5次失誤。(路透)

NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言：有很多生鏽的地方

2025-02-20 06:15
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影

世棒經典賽／遭尼加拉瓜完封…中華隊拚附加賽

2025-02-23 09:53
世界棒球經典賽資格賽，西班牙以12：5擊敗中華隊。記者許正宏／攝影

中華棒球隊爆冷敗連外媒都震驚 大巨蛋靜到聽見西班牙語

2025-02-21 17:26

超人氣

更多 >
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉