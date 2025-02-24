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NBA／慘敗騎士又輸綠衫軍 唐斯：尼克是半成品

記者曾思儒／即時報導
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尼克球星唐斯（右）。（路透）
尼克球星唐斯（右）。（路透）

名次高居東區第三，尼克隊碰上東區前兩名卻沒轍，前一場37分差距慘敗給聯盟戰績最佳的騎士隊，23日又以105：118敗給東區排名第2的衛冕軍塞爾蒂克隊，本季5度碰上這兩支球隊還未嘗勝績。

「就像我一開季時說的：我們是半成品。」尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）提到和東區頂尖隊伍的交手感想時說，球隊一整年都在努力，直到進入季後賽，「每支NBA的球隊都會告訴你同件事情，我們都是半成品直到季後賽，當你把所有籌碼都放上去，再看這個賽季教了你什麼。」

尼克面對輸球紀錄球隊的戰績是26勝6敗，面對獲勝隊伍的成績是11勝14敗，防守效率只排在聯盟第20名，對於總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）指導的球隊來說是項驚人的數字；面對聯盟前10的進攻球隊，尼克的防守數值更差，直接排到倒數第2名，僅優於暴龍隊。

錫伯杜認為面對菁英隊伍的防守狀況，是許多因素加總的結果，「第一個，他們是菁英，我認為面對三大射手隊伍，你可以做得很好，但只要兩、三分鐘沒做好，他們就會發起進攻，所以這是我們要繼續努力的事情，這就是聯盟的考驗。所以從每場比賽中學習，為下一場做好準備，這就是我們想專注的事情。」

尼克「得分王」布朗森（Jalen Brunson）也說，要從失利中找到正向的一面，像23日碰「綠衫軍」的第三節打出39：25攻勢就是可取之處，但球隊的確還有很多要進步之處。

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