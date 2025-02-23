NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝

湖人隊球星唐西奇22日拿下32分。(美聯社)

近幾年遇到金塊宛如陷入魔障的湖人 ，如今迎來唐西奇（Luka Doncic）後，似乎也找到了破解對手的策略。

唐西奇22日首節爆砍16分的帶動下，作客的湖人從開賽就展現強勢火力持續壓制金塊，加上詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）在內，4人得分超過20分，讓紫金軍團以摧枯拉朽之姿全場一路領先，打到第四節更一度拉開26分差之多，終場以123比100斬斷金塊9連勝。

金塊在先前14次與湖人交手中，取得13勝1敗的絕對優勢，本季首次交手更讓湖人在自家主場慘輸25分，如今陣容大變動之後，詹姆斯和唐西奇的合體讓湖人可說是一吐怨氣。

唐西奇缺席一場歸隊後展現絕佳狀態，首節獨拿16分，帶領湖人先聲奪人；詹姆斯第二節接力出擊，拿下11分，雖然金塊試圖追趕，但上半場仍讓對手攻下63分，陷入落後局面。面對雙星的發動，金塊顯得難以招架，八村壘和里夫斯又在第三節殺出，兩人合砍22分，湖人維持領先優勢。

湖人隊球星詹姆斯(中)22日攻下25分。(美聯社)

決勝期湖人再度發揮防守壓迫威力，迫使金塊第四節命中率跌到僅有21.7%，特別是約柯奇（Nikola Jokic）更是一分未得；湖人多點開花，替補和先發不斷搶攻，繳出超過6成命中率，直接把金塊打趴，雙方比分瞬間拉開26分差。

唐西奇打出加盟湖人後的最佳表現，全場拿下32分10籃板7助攻4抄截，這是他自12月中以來，再次得分超過30分；詹姆斯19投11中，攻下25分9籃板5助攻3阻攻，里夫斯23分7助攻4籃板，八村壘21分。湖人四大主力一共拿下101分，命中13記三分球。

面對湖人大軍進逼的約柯奇表現顯得沉默，全場只出手7次，獲得12分13籃板10助攻，出現6次失誤，拿到本季第26次大三元；穆雷（Jamal Murray）19分6助攻，也發生5次失誤。以往打湖人的殺器波特（Michael Porter Jr.）也是14投5中，僅有13分8籃板。

金塊雖有6人得分上雙，但也就葛登（Aaron Gordon）拿到24分，是全隊唯一一位得分破20分的球員，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）17分4籃板。

湖人完成2連勝後，目前與第4名的火箭勝差縮小到0.5場，與金塊則是2場勝差，有機會爭取更好的排名。