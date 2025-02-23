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NBA／為兒出氣？ 傳奇球星怒嗆要狠揍哈利伯頓

體育新聞組／綜合報導
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哈利伯頓(右)與小哈德威。(路透)
哈利伯頓(右)與小哈德威。(路透)

有著90年代「Crossover之王」美稱的傳奇球星哈德威（Tim Hardaway），已經高齡58歲的他，近日意外槓上溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），還怒嗆要「狠狠揍他一頓」，這起場外風波也引發外界關注。

事情起因在於今年1月16日溜馬與活塞的比賽，當時比賽到了最後讀秒時刻，席亞康和哈利伯頓在場上與康寧漢（Cade Cunningham）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等活塞球員發生口角，相互挑釁。當然最後事態並未擴大，這波衝突也僅是被視為球隊之間的競爭日常。

哈達威（右）為兒槓上溜馬少主哈利伯頓，左為杜蘭特。（本報資料照片）
哈達威（右）為兒槓上溜馬少主哈利伯頓，左為杜蘭特。（本報資料照片）

不過小哈德威的父親哈德威顯然對此事怒氣難消，近日還在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的節目「Gil's Arena」中直接開噴哈利伯頓。「如果我重新穿上球衣，我就要去狠狠教訓哈利伯頓！他一直在鬼扯講廢話，我真想把那傢伙揍一頓，他真以為自己很了不起。」哈德威嗆道。

面對前輩的怒火，哈利伯頓並未因此沉默，上周他在社群媒體上發了一則神祕推文。「告訴全世界，你到底為什麼會這麼想，Tim。」顯然直指哈德威。這則貼文也讓外界更加好奇整起風波是否另有隱情？

目前溜馬和活塞分居東區第四、第六名，還是有可能會在季後賽首輪碰頭，考量到過往兩隊引發的「奧本山宮殿大亂鬥事件」，雙方倘若未來有機會正面交鋒，勢必也會增加關注度。

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