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NBA／上半場就領先爵士21分 亞歷山大率雷霆奪第45勝

記者劉肇育／即時報導
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雷霆隊亞歷山大(左)21日表現不俗。(路透)
雷霆隊亞歷山大(左)21日表現不俗。(路透)

NBA明星賽前最後一場比賽遭到灰狼中斷7連勝的雷霆，下半季首場比賽作客爵士主場重拾西區龍頭的本色，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手開砲下，上半場打完雷霆就取得21分領先，最終也以130：107擊敗爵士，收下賽季第45勝。

雷霆在上半季最後一場比賽不敵灰狼後，吞下賽季第10敗，也是本季最後一支敗場數來到雙位數的球隊，不過下半季的首場比賽，雷霆就打出亮眼一戰，上半場雷霆一哥亞歷山大在攻守兩端就展現宰制力，除了以10投6中拿下15分外，還有3阻攻、1抄截演出，幫助雷霆取得21分領先優勢。

易籃後爵士展開猛烈反撲，在第三節單節就拿下37分，尤其是替補上陣的喬治（Keyonte George）在該節後段一度連續砍進三分球，不過雷霆板凳球員也在此時挺身而出，包括威廉斯（Kenrich Williams）、華勒斯（Cason Wallace）連續砍進三分球止血，讓雙方又回到19分差距。

第四節中段亞歷山大與霍姆葛倫更是聯手打出9：0的攻勢奠定勝基，最終雷霆就在團隊6人得分上雙下以23分差距收下勝利，雷霆今天以亞歷山大拿下21分、8助攻、3阻攻表現最佳，霍姆葛倫也有20分、7籃板、3阻攻，威廉斯（Jalen Williams）18分、9籃板、4助攻，至於爵士則以柯林斯（John Collins）26分最佳，喬治則貢獻20分、6助攻。

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