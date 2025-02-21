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NBA／溫班亞瑪右肩靜脈栓塞 賽季報銷

記者劉肇育／綜合報導
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儘管日前才剛在NBA全明星周亮相並引發話題，但馬刺球團在20日宣布溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將因為右肩部靜脈栓塞賽季報銷，馬刺老將保羅（Chris Paul）表示，儘管大家都知道溫班亞瑪對於馬刺的重要性與意義，但相較之下生命和健康更為重要。

在上賽季加入NBA後不斷為聯盟和馬刺帶來話題的溫班亞瑪，本賽季至今更是已帶領馬刺拿下23勝，超越上賽季的22勝，甚至有機會在下半季衝擊附加賽或是季後賽席次。

不過在明星周假期結束後，馬刺球團卻在20日宣布溫班亞瑪將因為右肩部靜脈栓塞賽季報銷，根據ESPN報導，溫班亞瑪在近期就感覺到出現症狀，不過他原先認為在全明星周休息過後狀況將能好轉，但症狀卻一直存在，最終經檢查確定是血栓問題，一位消息人士指出，馬刺隊認為溫班亞瑪將能在下賽季開打前完全康復。

對於身為馬刺核心的溫班亞瑪賽季提前報銷，保羅說：「這很艱難，我認為對我們所有人來說，這比什麼都重要，我們都知道他對於球隊的意義，但更重要的是他對於比賽有多熱愛。每個人都知道籃球只是我們的工作而不代表我們是誰，對我們來說生命更加重要，我們知道這將讓團隊失去很重要的一部分，也沒有人能夠取代他，但我們不能只想著要一直站在他肩膀上，依賴他擋下所有的投射，除了懷念他的籃球能力，我們會更想念他的魅力和在休息室帶來的一切。」

溫班亞瑪本賽季至今繳出平均24.3分、11籃板、3.7助攻和領先全聯盟的3.8次阻攻，但賽季報銷也代表他將無法達成競爭年度獎項的65場門檻，而他的缺陣也是馬刺本季繼總教練波波維奇（Greg Popovich）因為中風被迫無限期缺席後，另外一次嚴重打擊。

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