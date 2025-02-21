NBA／字母哥傷癒歸隊建功 率公鹿逆轉撞沉快艇

字母哥傷癒歸隊，在出賽24分鐘內就攻下全隊最高的23分。（路透）

效力於美國職籃NBA 公鹿的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在缺席6場後20日傷癒歸隊，儘管只打了24分鐘就攻下23分，最終球隊在他的激勵下，以116比110逆轉擊敗洛杉磯快艇 ，收下2連勝。

密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波，經歷小腿拉傷缺席6場後，20日傷癒歸隊，儘管有上場時間限制，但仍相當高效的在出賽24分鐘內就攻下全隊最高的23分。

雖然安戴托昆波在第4節退場休息時，公鹿還以96比101落後，但隨後靠著里拉德（Damian Lillard）、洛培茲（Brook Lopez）聯手拉出13比3的攻勢逆轉戰局，順利收下勝果。

快艇「大鬍子」哈登（James Harden），全場攻下24分、8助攻，讓他生涯累積得分達2萬7005分，成為NBA史上第13名達成生涯2萬7000分的球員，可惜紀錄夜沒能帶走勝利。

快艇得分王、平均可攻下24.2分的鮑爾 （Norman Powell），因為膝蓋酸痛休兵，雷納德（Kawhi Leonard）則是連續2場比賽都繳出25分。