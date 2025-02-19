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NBA／莫蘭特約戰灌籃大賽 2屆亞軍葛登發文暗示「想復出」

體育新聞組／綜合報導
2016年灌籃大賽葛登坐姿飛躍吉祥物灌籃，是許多球迷心目中的經典。(路透資料照片)
2016年灌籃大賽葛登坐姿飛躍吉祥物灌籃，是許多球迷心目中的經典。(路透資料照片)

麥克朗（Mac McClung）完成灌籃大賽三連霸後，灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）發文約戰曾上演經典對決的拉文（Zach LaVine）和葛登（Aaron Gordon），繼拉文回應後，葛登也發文暗示，令球迷相當期待。

2016年灌籃大賽拉文和葛登為球迷上演華麗的視覺饗宴，是許多球迷心目中史上最精采的灌籃大賽對決。

葛登曾3度征戰灌籃大賽，2016年決賽不敵拉文，2017年首輪意外出局，2020年原本很有機會拿下冠軍，但評審「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）只給他「9分」，讓當時效力熱火隊的瓊斯（Derrick Jones Jr.）奪冠，此起事件讓韋德遭到抨擊，心灰意冷的葛登也宣布不會再參加灌籃大賽。

麥克朗在灌籃大賽結束後表示不排除第4次參賽，莫蘭特則是發文「麥克朗可能會讓我決定灌籃」，並標註拉文和葛登。拉文之後也回應「思考我該再參賽...」。

如今葛登也發文表示，「我還有一些東西。」貼文一出，許多網友都相當興奮，期待看見近代最強的4名扣將拉文、葛登、麥克朗和莫蘭特在明年明星周對決。

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