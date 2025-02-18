NBA／明星賽改制仍遭轟 字母哥發想下屆「移師海外」

公鹿安戴托昆波建議全明星賽可以考慮移師海外舉辦。（美聯社）

NBA 全明星賽16日落幕，全新賽制和轉播單位中斷比賽的流程引起不少批評聲音，15度入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）直接在社群對網友「開戰」，還開玩笑說最極端的方式就是直接取消明星賽。

明星賽近年流於進攻大賽，收視率日趨下探，聯盟今年改變賽制，改採4隊的「迷你錦標賽」，其中一隊是新秀對抗賽冠軍隊伍，如此設計也被勇士 隊球星格林（Draymond Green）抨擊。另外，包括「小皇帝」詹姆斯賽前才宣布因傷不上陣，以及決賽被轉播單位長時間儀式中斷數十分鐘等也遭批評。

面對各種負面聲音，今年成為冠軍隊成員的杜蘭特在社群發文，嗆說：「我覺得抱怨NBA比實際觀看更有趣。太瘋狂了，取消全明星賽周末，讓每個人都休息一下好了，因為這段時間我們都太痛苦了。」

公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然因傷病未出席，但也給出改善建議，認為可以考慮移師海外舉辦。安戴托昆波表示可將球星分為「美國隊VS.世界隊」，比賽地點也能夠考慮移師海外城市，在美國與各國間舉辦。隨後他也在社群進一步點名「2027年明星賽應該要辦在里約熱內盧或中國的其中一個城市。」

同為公鹿球星的隊友里拉德（Damian Lillard）則建議明星賽回歸東西分區對決，但勝利的一方可以獲得總冠軍賽主場優勢，增加誘因，抑或是可以將第4隊的新秀隊改為遺珠隊，由遺憾落選明星賽的球員出戰。

協助發想新賽制的柯瑞 認為，四支隊伍和新秀對抗賽的新賽制當然有很多討論聲音，「但我認為這是朝正確方向的很好一步。以某種方式重振比賽，明年再調整，看看做什麼改變。」