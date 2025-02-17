NBA／格林又說大話 稱擁有巴特勒後 勇士今年將奪冠

格林對巴特勒加入後的球隊充滿信心，甚至放話勇士可以奪下今年NBA總冠軍。（路透）

明星賽前只打下28勝27敗戰績，勇士 隊排名只居西區第10名，但陣中球星格林（Draymond Green）對巴特勒（Jimmy Butler）加入後的球隊充滿信心，甚至放話勇士可以奪下今年NBA 總冠軍。

勇士主場大通中心是今年明星賽落腳處，16日進行壓軸的全明星賽前，格林提到，之前團隊走向錯誤的方向，以為已經找到答案，其實根本沒有，不過一切都出現轉機和變化。

「從巴特勒來到這後，我們進入每場比賽時都相信也堅信可以贏球。」格林提到，當迎接比賽時出現「可能輸球」的念頭，並不是好事，「所以他帶回了信念，我相信我們會贏得總冠軍。」

話出口沒多久，格林立刻改口，「對不起，我說我認為我們會贏下總冠軍，但我說謊了，我們將贏得總冠軍。」

透過交易迎接巴特勒加入的勇士，在「士官長」出戰的4場比賽打下3勝，巴特勒還注入新能量到勇士休息室，加上製造對手犯規的「買犯」能力一流，格林也曾形容巴特勒是能改變球隊格局的球員。

不同於格林和勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）都已經握有4枚冠軍戒，巴特勒還在追尋人生第一座NBA冠軍金盃。