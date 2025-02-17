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NBA／新秀登明星賽 格林批新賽制「太荒唐」

體育新聞組／ 綜合報導
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格林認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言聯盟改制「太荒唐」。(路透)
格林認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言聯盟改制「太荒唐」。(路透)

勇士老將前鋒格林（Draymond Green）以火爆脾氣和犀利言論聞名，這次他將矛頭指向聯盟明星賽新制度，認為新秀挑戰賽冠軍沒有資格登上明星賽正賽，更直言「太荒唐」。

為了預防受傷，備戰季後賽等原因，球星們普遍不願意在明星賽「動真格」，也導致比賽內容愈加無趣。上賽季明星賽東、西區兩隊更是累積轟出破紀錄的397分，但雙方幾乎放棄防守，讓比賽淪為「投籃練習」。為此，聯盟祭出新規則，將隊伍數增加為4隊，並且第4隊為新秀挑戰賽冠軍隊伍，而這引起了格林不滿。

「我必須要非常努力訓練才能登上明星賽，但只因為收視下降、比賽內容變差，新秀挑戰賽的人就能進到明星賽，這才不是一個改善方法。」格林批評道：「這群傢伙能夠碰到明星賽等級嗎？出戰明星賽卻沒有全明星隊伍真的太荒唐了。」

不可否認新賽制可能有些許疑慮，但也滿足部分球迷想像，如新老一代球星、美國隊與世界隊交火都是相當充滿熱度的話題。至於新秀登上明星賽是否合理，網友也分享看法，認為賽制改變的最根本原因還是「場上球員沒有打出強度」所致，因此問題並不是出在聯盟或新秀身上。

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