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NBA／「詹柯杜」夢幻合體破局 詹姆斯腳傷不打明星賽斷20年紀錄

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯無緣在明星賽登場。(美聯社)
詹姆斯無緣在明星賽登場。(美聯社)

NBA全明星賽美東時間16日晚8時登場，賽前卻少了一大焦點，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）召開記者會宣布，因左腳和腳踝不適，確定不會上場，和地主頭號球星柯瑞（Stephen Curry）及太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）的夢幻「詹柯杜」合體破局，詹姆斯也無緣締造連續20年參賽紀錄。

去年底滿40歲的詹姆斯，從2004到05賽季入選全明星賽後從沒缺席年度盛事，但上周因同樣傷勢缺席和溜馬隊的比賽，今年是首度無緣全明星賽。

「我希望今天早上感覺可以好多，但非我所望。」詹姆斯提到腳踝狀況時說；他也提到，明星賽後湖人第一場比賽將在19日出戰黃蜂隊，「希望」自己能順利出賽。

迎接明星賽前，湖人狀況極佳，近15戰贏下12場，目前排名西區第5，詹姆斯說：「還有30場例行賽，我們試著在狂野的西區闖進季後賽，我認為照顧好自己，並瞭解會發生什麼事對我非常重要。」

詹姆斯原本屬於「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的「俠客隊」，隊友除柯瑞和杜蘭特還有公鹿隊里拉德（Damian Lillard）、快艇隊「大鬍子」哈登（James Harden）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），以及頂替戴維斯（Anthony Davis）的厄文（Kyrie Irving）。

湖人 柯瑞 快艇

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