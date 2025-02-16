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NBA／麥克朗灌籃大賽史無前例3連霸 考慮2026再拚1次

中央社／台北16日電
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麥克朗（中）15日在美國職籃NBA全明星週的灌籃大賽，完成史無前例的3連霸。(美聯社)
麥克朗（中）15日在美國職籃NBA全明星週的灌籃大賽，完成史無前例的3連霸。(美聯社)

身高僅188公分的麥克朗（Mac McClung）15日在美國職籃NBA全明星周的灌籃大賽，完成史無前例的3連霸，賽後他也鬆口提到，不排除明年繼續回來參賽拚冠。

麥克朗15日在灌籃大賽的4次出賽，全都獲得50分的滿分，其中第1灌飛過汽車車頂再雙手反扣，瞬間引爆全場觀眾驚呼聲，輕鬆獲得50分滿分。

最後一次灌籃則是飛越站在板子上、身高211公分的莫布里（Evan Mobley）頭上，雙手持球後先碰籃框前緣再拉桿灌進，順利成為史上首名灌籃大賽3連霸好手。

根據美國媒體報導，麥克朗生涯在NBA灌籃大賽賺到的獎金有31萬美元（約新台幣1024萬），比起他生涯在NBA賺到的薪水13.2萬美元要高出許多，難怪許多人都稱麥克朗是「專為灌籃大賽而生的男人」。

儘管在灌籃大賽前，麥克朗就提到「今年是最後一次參加灌籃大賽，因為灌籃的創意已經快要用光了。」

只不過賽後受訪時，麥克朗似乎有些改變心意的提到：「只要大家明年還想要繼續看我灌籃，我或許會考慮回來挑戰4連霸。」

另外，根據ESPN資深記者查蘭尼亞（Shams Charania）報導，麥克朗預計將他在灌籃大賽中使用車輛，捐贈給他家鄉維吉尼亞州蓋特城（Gate City）的一個基金會。

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