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NBA／新秀挑戰賽 林書豪擔任總教練 帥氣現身

體育新聞組／綜合報導
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽。(視頻截圖)
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽。(視頻截圖)

NBA明星周今年將在勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，共有4隊廝殺。效力台灣TPBL新北國王隊的「哈佛小子」林書豪受邀重返灣區，將擔任新秀挑戰賽「Team G League」教練，並且帥氣出場。林書豪也在社群上表示，自己很開心能夠回到這片籃球夢想起飛之地。

林書豪14日在Instagram放上自己年輕時的打球影片，並表示，「很開心回到這片讓我籃球夢想起步的地方。從在這裡長大，到PALY高中奇蹟般的州冠軍，再到新人時與勇士隊簽約，從D聯盟雷諾到10年後的G聯盟聖克魯斯勇士，灣區始終是我職業生涯的重要一部分。很榮幸也很興奮能參與今年的NBA全明星周末！」

落選新秀林書豪當初從勇士出發，進而在紐約上演「林來瘋」，引發一股熱潮，之後陸續待過火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹、暴龍等隊。2021年曾短暫加入勇士下屬的發展聯盟球隊，總計在NBA闖蕩9年。

新秀挑戰賽於1994年開始舉行，至今已有31年歷史，首屆MVP由「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）所拿下；自2022年起，新秀挑戰賽的賽制也做了調整，改為單淘汰制的小型錦標賽。

今年同樣分為4支球隊，分別由著名的「Run TMC」組合哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond）領軍，加上林書豪所帶領的發展聯盟聯隊。

首輪組合「Team C」將對上「Team T」、「Team M」則要對決「Team G」，率先拿到40分的球隊就能晉級冠軍戰；至於第二輪決賽要獲得25分即可勝出，冠軍隊將會在2月17日的明星賽正賽登場，與另外24名球星組成的3支球隊捉對廝殺。

本屆新秀挑戰賽除了因為林書豪重返灣區擔任總教練受到矚目外，聯盟主要一二年級生除了去年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經入選明星賽，其他年輕新星都將同場較勁，其中分屬火箭和活塞的湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson）將一起聯手，今年選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）和榜眼薩爾（Alex Sarr）的法國搭檔也會並肩作戰。

林書豪 勇士 灣區

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