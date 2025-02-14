NBA／名人堂決選入圍名單出爐 甜瓜、魔獸、救贖隊上榜

2008年北京奧運美國男籃「救贖之隊」。 (美聯社)

籃球名人堂在今天公布今年決選名單的入圍者，其中包括了「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與被稱為「救贖之隊」的2008年北京奧運美國男籃隊，最終獲選名單則將於4月6日的NCAA四強賽期間揭曉。

與詹姆斯（LeBron James）和韋德（Dwyane Wade）同樣身為「03梯」黃金世代的一員，當年以探花之姿加盟金塊的安東尼，生涯共10度入選明星賽，六度入選年度最佳陣容第二隊與第三隊，其生涯總得分2萬8289分排名史上第10名，並且是75大球星的一員。

「甜瓜」安東尼。 (美聯社)

至於曾來台打球的「魔獸」霍華德，儘管還未正式從球員身份退休，但也進入這次的入圍名單，他生涯共8度入選明星賽，以及5度入選年度第一隊，並在2020年與湖人一圓冠軍夢，在日前得知將入圍名人堂決選名單時，霍華德還曾開玩笑喊話，自己還沒退休，但也會尊重這樣的決定。

而這次決選入圍名單還包括了2008年北京奧運美國男籃「救贖之隊」，成員包含了布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯、韋德、安東尼等人，總教練則為「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski），以及公牛總教練唐納文（Billy Donovan），以及女籃傳奇球星柏德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）、佛爾斯（Sylvia Fowles）。

這份入圍名單將由24位匿名成員進行最後決選，必須獲得至少18票才能正式進入名人堂，決選名單將於4月的NCAA四強賽揭曉，並於9月舉行入堂儀式。