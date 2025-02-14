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NBA／亞歷山大、愛德華都熄火 里德率灰狼斷雷霆7連勝

記者劉肇育／即時報導
灰狼隊里德13日攻下27分為全隊最佳，率領球隊得勝。（路透）
灰狼隊里德13日攻下27分為全隊最佳，率領球隊得勝。（路透）

7連勝的雷霆隊13日作客灰狼隊主場，各界也將焦點放在兩隊頭號球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與愛德華（Anthony Edwards）的對決，更期待在得分榜位居前段的兩人能上演一場飆分大戰，不過最終亞歷山大手感不佳21次出手僅命中6球，雷霆也以101：116不敵灰狼，終止7連勝。

在賽前以平均32.6分位居聯盟得分榜第一名的亞歷山大，碰上以平均27.5分排名第5名的愛德華，身為聯盟兩大得分好手，其中亞歷山大在過去11場比賽更曾3度得分突破50分，原預計會是一場兩人間的飆分大戰，不過最終卻演變為「打鐵」大戰。

上半場亞歷山大可說是完全找不到準星，13次出手僅命中2球，讓雷霆在頓失進攻重心的情況下陷入苦戰，不過灰狼愛德華本場比賽表現也不如預期，除了首節有一次「隔扣」霍姆葛倫（Chet Holmgren）的精彩演出外，他上半場10次出手同樣僅命中2球，其中三分球6次出手全都落空，但灰狼在里德（Naz Reid）挺身而出下，上半場打完仍保有8分領先。

下半場雷霆一度打出一波12：4的攻勢扳平戰局，但手感發燙的里德領軍出擊，以一波11：2反擊幫助灰狼再度取得領先，甚至是帶著雙位數優勢進入到第四節，末節雷霆持續無法找回進攻節奏，最終也讓灰狼以116：101帶走勝利，雷霆不僅中斷7連勝，在吞下賽季第10敗後，戰績也被騎士隊追平。

灰狼以里德攻下27分、13籃板、7助攻表現最佳，愛德華雖然手感不佳出手18次僅命中5球，但仍靠著罰球11罰10中拿下23分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有21分進帳，至於雷霆仍是以亞歷山大24分、9助攻最佳，他前一次得分不到25分已必須追溯到去年12月29日底出戰黃蜂隊，威廉斯（Jalen Williams）則是拿下20分、5助攻。

對於球隊7連勝遭到中斷，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們開局打得很糟糕，儘管第二節稍微回神，一度讓我們回到有利位置，但大多時間對手確實打得比我們更好。」

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