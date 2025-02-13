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NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝

記者劉肇育／即時報導
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勇士隊球星柯瑞13日手感回溫，投進5顆三分球。(美聯社)
勇士隊球星柯瑞13日手感回溫，投進5顆三分球。(美聯社)

在12日於獨行俠隊主場輸球後，勇士隊13日作客火箭隊主場進行近4天的第3場比賽，在柯瑞（Stephen Curry）手感回溫的情況下，前三節一路壓著火箭打，儘管第四節火箭一度在哈勒戴（Aaron Holiday）領軍下展開反撲，但柯瑞與格林（Draymond Green）接連命中關鍵三分球，幫助勇士最終以105：98擊敗火箭，近4場比賽收下3勝。

勇士近期展開客場7連戰，並且迎來巴特勒的加入，在巴特勒加入的前兩場比賽都拿下勝利後，勇士12日作客獨行俠主場卻在柯瑞手感降溫的情況下陷入苦戰，最終也以4分差距吞敗。

而13日勇士捲土重來作客火箭主場，也是客場之旅的倒數第二場比賽，柯瑞則是從上半場就火力全開，前兩節他就拿下15分，其中包括投進兩顆三分球並且靠著罰球拿下7分，幫助勇士取得14分領先。

易籃後，火箭則是吹起反攻號角，尤其是近兩場比賽被拉上先發的哈勒戴，在下半場就豪取了17分，其中包括倒數6分鐘時投進一次高難度的歐洲步上籃並製造對手犯規，成功完成「三分打」，幫助火箭追到僅剩2分差距。

但關鍵時刻柯瑞挺身而出投進個人本場比賽第5顆三分球，加上巴特勒灌籃得手後又站上罰球線，一口氣連拿4分，倒數47秒再由格林投進決定勝負的三分球，最終勇士就以105：98拿下勝利，巴特勒加盟後4場比賽收下3勝。

勇士13日以柯瑞投進5顆三分球拿下27分表現最佳，巴特勒則有19分、8籃板，兩人共獲得15次罰球機會並命中14球，至於投進關鍵一擊的格林則有13分、8籃板演出，而火箭以哈勒戴拿下25分、8籃板、4助攻表現最佳，但其他先發球員全面熄火，僅有森根（Alperen Sengun）拿下10分、13籃板，其他三人合計僅拿下20分。

勇士 柯瑞

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