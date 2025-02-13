NBA／喬治上場36分鐘只拿2分 網酸：合約將成最大搶案

喬治上場36分鐘只進帳2分，被球迷罵翻。（美聯社）

76人隊球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺席12日對戰籃網隊，沒想到明星前鋒喬治（Paul George）上場36分鐘只進帳2分，76人以96：100輸球，苦吞5連敗，喬治也被網友罵翻。

籃網已經進入重建期，76人則在休賽季以4年2.12億美元簽下喬治，組成三巨頭，沒想到戰績不如預期。

76人第三節只攻下17分，籃網隨後一路掌控比賽節奏拿下勝利。

喬治全場打36分鐘，7投1中，拿下2分6籃板4助攻，外帶2抄截3阻攻。網友們紛紛調侃，「喬治與76人的合約將成為美國史上最大搶案」、「安比德可能因為看你的比賽本季報銷（眼睛受傷）」、「這傢伙有羞恥心嗎」。

此外，儘管老鷹在交易大限後實力削減，但與東區強權尼克仍打得激烈。12日比賽最後7秒尼克領先3分，竟發生發球失誤，老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）罰進第1球，搶到籃板後，楊恩（Trae Young）製造犯規站上罰球線，2罰全中進入延長賽。

延長賽尼克最後一波進攻，布朗森單挑丹尼爾斯中距離命中。隨後楊恩出手被蓋，雖老鷹搶到籃板，但尼恩（Georges Niang）絕殺三分球沒把握，終場以1分之差落敗。