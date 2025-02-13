我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

NBA／喬治上場36分鐘只拿2分 網酸：合約將成最大搶案

體育新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治上場36分鐘只進帳2分，被球迷罵翻。（美聯社）
喬治上場36分鐘只進帳2分，被球迷罵翻。（美聯社）

76人隊球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺席12日對戰籃網隊，沒想到明星前鋒喬治（Paul George）上場36分鐘只進帳2分，76人以96：100輸球，苦吞5連敗，喬治也被網友罵翻。

籃網已經進入重建期，76人則在休賽季以4年2.12億美元簽下喬治，組成三巨頭，沒想到戰績不如預期。

76人第三節只攻下17分，籃網隨後一路掌控比賽節奏拿下勝利。

喬治全場打36分鐘，7投1中，拿下2分6籃板4助攻，外帶2抄截3阻攻。網友們紛紛調侃，「喬治與76人的合約將成為美國史上最大搶案」、「安比德可能因為看你的比賽本季報銷（眼睛受傷）」、「這傢伙有羞恥心嗎」。

此外，儘管老鷹在交易大限後實力削減，但與東區強權尼克仍打得激烈。12日比賽最後7秒尼克領先3分，竟發生發球失誤，老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）罰進第1球，搶到籃板後，楊恩（Trae Young）製造犯規站上罰球線，2罰全中進入延長賽。

延長賽尼克最後一波進攻，布朗森單挑丹尼爾斯中距離命中。隨後楊恩出手被蓋，雖老鷹搶到籃板，但尼恩（Georges Niang）絕殺三分球沒把握，終場以1分之差落敗。

上一則

MLB／3年1.2億加盟紅襪 布萊格曼年薪更高

下一則

NBA／唐西奇單節就5犯 爵士打出22：2 湖人終止6連勝

延伸閱讀

數百中國遊客因天氣困南極 有團體滯留2天多花20萬元

數百中國遊客因天氣困南極 有團體滯留2天多花20萬元
另闢戰場？準商務部長擬以「貿易工具」報復歐洲ESG法規

另闢戰場？準商務部長擬以「貿易工具」報復歐洲ESG法規
NBA／詹姆斯豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝

NBA／詹姆斯豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝
DeepSeek標榜低成本 美準商務部長：偷來的當然便宜

DeepSeek標榜低成本 美準商務部長：偷來的當然便宜

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

2025-02-04 22:06
New Balance為大谷翔平打造專屬球鞋。(美聯社)

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

2025-02-06 22:30
AD還未上陣，獨行俠在三人得分破20分下一路領先，中斷綠衫軍4連勝。（路透）

NBA／獨行俠斷綠衫軍4連勝 基德坦言交易大限已過如釋重負

2025-02-06 23:37

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？