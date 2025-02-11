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NBA／加盟前兩戰28罰 巴特勒追上杜蘭特補足勇士缺口

記者劉肇育／即時報導
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巴特勒把他買犯的天賦帶到勇士隊。（美聯社）
巴特勒把他買犯的天賦帶到勇士隊。（美聯社）

勇士隊10日作客公鹿隊主場，柯瑞（Stephen Curry）猛轟38分領軍，以14分差距帶領勇士拿下2連勝，本場比賽新同學巴特勒（Jimmy Butler）再度有單場15罰12中的表現，創下勇士本季單場罰球命中紀錄，也被認為補足本季最缺乏的罰球得分能力。

勇士日前透過交易案與熱火隊換回巴特勒後，能否有好的磨合還一度引發質疑，不過他在首場比賽就用場上表現證明自己與勇士沒有融入問題，首秀就有25分進帳，且13次罰球命中11球，10日更有20分、罰球15罰12中的表現，單場罰進12球更創勇士球員本季單場新高。

根據統計數據，勇士本季每場比賽只能獲得20.8次罰球機會，是聯盟排名倒數第7的球隊，命中率7成26更是墊底，不過在巴特勒加盟的兩場比賽，勇士分別獲得27罰與38罰，其中巴特勒一人就貢獻65罰中的28罰，繼2018年杜蘭特（Kevin Durant）後，再一位連兩場獲得13次以上罰球機會的勇士球員。

巴特勒強大的切入製造犯規能力，更為柯瑞開創更多出手空間，近兩場比賽他平均砍進7顆三分球拿下36分，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，巴特勒的籃球智商幫助他與球隊無縫接軌，「他對比賽的感覺非常棒，我們要做的只有為他講解一些戰術，除此之外，其他都得益於他的球商。」

勇士 柯瑞

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