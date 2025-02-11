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NBA／柯瑞連4場飆破30分+巴特勒全能數據 勇士打爆公鹿

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞(右)三分球16投6中轟下38分。（路透）
柯瑞(右)三分球16投6中轟下38分。（路透）

交易來巴特勒（Jimmy Butler）的勇士隊，10日持續慶祝行情，當家球星柯瑞（Stephen Curry）再轟下38分，搭配巴特勒全能數據和荷蘭新秀中鋒波斯特（Quinten Post）第四節發威，聯手助隊甩開公鹿隊糾纏，以125：111打下客場連勝。

公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因小腿傷勢持續缺陣，不過首節有里拉德（Damian Lillard）10分領軍，首節以27：29緊追勇士，半場打完也只以51：58落後。

第三節公鹿展開追分模式，傑克森（Andre Jackson Jr.）第三節抄截快攻後69：69追平比數，格林（AJ Green）打進後公鹿更以75：74逆轉，不過勇士有柯瑞單節12分領軍，三節打完勇士回到89：83領先。

柯瑞第四節先完成技術犯規罰球，接續再飆進單場第5記三分彈，得分連4場突破30分，波斯特再投進單節第3顆三分彈，勇士一波19：11攻勢將差距擴大到108：94；柯瑞再補刀，三分線破網後勇士領先擴大到112：94，兩位數優勢也一路維持，最終以125：111收下2連勝。

柯瑞10日三分球16投6中轟下38分，巴特勒20分有12分來自罰球線，另有9籃板、6助攻、4抄截，希爾德（Buddy Hield）16分，穆迪（Moses Moody）和波斯特各13分；里拉德也有38分演出，從巫師隊換來的庫茲瑪（Kyle Kuzma）21分。

巴特勒(左)加入勇士後奪得連勝。（路透）
巴特勒(左)加入勇士後奪得連勝。（路透）

勇士 柯瑞

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