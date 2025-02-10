NBA／AD、字母哥缺席明星賽 厄文、楊恩補上

楊恩（左）、厄文遞補進入明星賽。(路透)

剛交易到獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）只為新東家出賽一場就成傷兵，今年明星賽也報銷，NBA 主席席佛（Adam Silver）決定挑選戴維斯的新隊友厄文 （Kyrie Irving）取代，同樣因傷無法參加明星賽的公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）位置，由老鷹隊球星楊恩（Trae Young）補上。

今年NBA明星賽改變賽制，改成全新的4隊、3戰制，每隊各8名球員，16日在勇士 主場大通中心登場。

戴維斯因左大腿傷勢成傷兵，預計缺席數周，原本明星賽效力歐尼爾（Shaquille O'Neal）的「俠客隊」位置將由厄文頂替；32歲的厄文將迎接生涯第9度的全明星賽，本季他42場比賽場均表現24.1分、4.8助攻，外線命中率達4成07。

安戴托昆波因小腿傷勢無法參與今年明星賽盛會，讓原本成明星賽「遺珠」的楊恩美夢成真。

楊恩是目前聯盟助攻榜第一名，他將加入「惡漢」巴克利（Charles Barkley）所屬的隊伍，這也是他連續2年明星賽替補入選，他另外在2020年和22年入選全明星陣容。