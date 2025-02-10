我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷科技業不好待 Meta 10日裁員逾6千員工

男靠房市致富 2025年轉投這項投資商品

NBA／AD、字母哥缺席明星賽 厄文、楊恩補上

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊恩（左）、厄文遞補進入明星賽。(路透)
楊恩（左）、厄文遞補進入明星賽。(路透)

剛交易到獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）只為新東家出賽一場就成傷兵，今年明星賽也報銷，NBA主席席佛（Adam Silver）決定挑選戴維斯的新隊友厄文（Kyrie Irving）取代，同樣因傷無法參加明星賽的公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）位置，由老鷹隊球星楊恩（Trae Young）補上。

今年NBA明星賽改變賽制，改成全新的4隊、3戰制，每隊各8名球員，16日在勇士主場大通中心登場。

戴維斯因左大腿傷勢成傷兵，預計缺席數周，原本明星賽效力歐尼爾（Shaquille O'Neal）的「俠客隊」位置將由厄文頂替；32歲的厄文將迎接生涯第9度的全明星賽，本季他42場比賽場均表現24.1分、4.8助攻，外線命中率達4成07。

安戴托昆波因小腿傷勢無法參與今年明星賽盛會，讓原本成明星賽「遺珠」的楊恩美夢成真。

楊恩是目前聯盟助攻榜第一名，他將加入「惡漢」巴克利（Charles Barkley）所屬的隊伍，這也是他連續2年明星賽替補入選，他另外在2020年和22年入選全明星陣容。

厄文 NBA 勇士

上一則

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

延伸閱讀

NBA／轉戰獨行俠處女秀傷退仍寫33年新猷 戴維斯：我在這裡

NBA／轉戰獨行俠處女秀傷退仍寫33年新猷 戴維斯：我在這裡
NBA／理解獨行俠球迷的憤怒 戴維斯盼助達拉斯找回生機

NBA／理解獨行俠球迷的憤怒 戴維斯盼助達拉斯找回生機
NBA／戴維斯重返「大前鋒」：2018年就曾期待聯手厄文

NBA／戴維斯重返「大前鋒」：2018年就曾期待聯手厄文
NBA／「關鍵先生」楊恩致勝跳投 老鷹止8連敗

NBA／「關鍵先生」楊恩致勝跳投 老鷹止8連敗

熱門新聞

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽，林詩棟獲得男單冠軍。（新華社）

WTT新加坡大滿貫賽孫穎莎奪魁 19歲林詩棟登世界第1

2025-02-09 10:20
老鷹隊在本屆超級盃賽事中「甜蜜復仇」，最終以40：22拿下，粉碎酋長隊挑戰NFL史上首支三連霸球隊的美夢。(美聯社)

超級盃／40：22 老鷹封王 酋長3連霸夢碎

2025-02-09 22:18
老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

2025-02-09 19:00
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

2025-02-04 22:06
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

2025-02-04 02:53
目前效力TPBL新北國王隊的林書豪，將擔任NBA新秀挑戰賽「G聯盟」隊的教練。（本報資料照片）

NBA／林書豪重返勇士 明星賽周驚喜當教練

2025-02-03 21:30

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響