NBA／91歲傳奇球評布朗 告別轉播台

傳奇球評布朗。(美聯社)

高齡91歲的NBA 傳奇球評布朗（Hubie Brown）9日正式結束個人轉播生涯，而他細膩解說比賽的風格深受大眾喜愛，布朗感性地說：「我有太多事情想要感謝，這是一趟美妙旅程。」

中央社報導，驚人的觀察力、針對場上戰術分析並簡單扼要地講解，搭配極具辨識性的語調，讓已高齡91歲的傳奇球評布朗成為所有籃球人敬重對象，而NBA密爾瓦基公鹿9日在主場以135比127擊敗費城 76人，布朗超過30年的轉播人生也正式畫下句點。

投身籃球運動逾60年，布朗從高中籃球教練起步，替日後執教生涯打下扎實基礎，歷經多年磨練，他獲得NBA公鹿青睞成為助理教練，如願登上職業舞台，之後還轉戰ABA率領肯塔基上校隊贏得冠軍。

隨著ABA與NBA合併，布朗重返NBA執掌亞特蘭大老鷹兵符，並在期間獲得生涯首座年度最佳教練，不過在戰績不如預期的情況下遭球團開鍘，後來又得到前往紐約尼克的執教機會，卻同樣因戰績問題再度下台，但布朗也因此正式跨足球 評領域，開啟人生的另一片天。

在離開NBA總教練崗位16年後，布朗以69歲之姿重出江湖，這次是帶領年輕的曼菲斯灰熊，並在期間再度榮膺年度最佳教練，而且兩次間隔長達26年，展現出跨時代的領導能力。

然而，2004年布朗以健康因素為由，辭去總教練職務，專注擔任球評角色，並於2005年入選籃球名人堂。

秉持對籃球的熱愛，布朗持續活躍於球評界，不僅能精闢分析場上細節，甚至對比賽觀念與時俱進，而且能以理解角度看待不同時代的教練、球員努力付出，即便迎接生涯最後一場轉播，他仍嚴謹地做足相關準備，並強調：「我希望讓球迷感受場上的一切，這是非常棒的事。」

或許如同NBA名人堂球星金恩（Bernard King）所說，布朗與其他球評的不同之處在於，他能準確地幫助觀眾了解場上發生什麼狀況及為什麼會發生，「對於熱愛籃球的觀眾而言，不僅能夠得到娛樂，還能從中學習到籃球知識，這是他作為球評的巨大成就。」