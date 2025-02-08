NBA／轉戰獨行俠處女秀傷退仍寫33年新猷 戴維斯：我是英雄

從湖人隊被交易到獨行俠隊的戴維斯，8日迎接轉戰達拉斯的首戰，他出賽31分鐘攻下26分、16籃板、7助攻和3阻攻。(路透)

從湖人 隊被交易到獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis），8日迎接轉戰達拉斯的首戰，他出賽31分鐘攻下26分、16籃板、7助攻和3阻攻，儘管第三節傷退，獨行俠仍以116：105擊敗火箭隊。

戴維斯和唐西奇（Luka Doncic）互換東家，在湖人最後3場以及交易到獨行俠的前兩戰都因腹部傷勢缺陣，8日回歸戰場卻因下背部傷勢沒能完賽，不過他形容這次感覺是腹股溝和股四頭肌之間有些緊繃，應該不會造成長時間缺席。

「就是有隻腿比較緊，有點像抽筋。」戴維斯表示，放鬆後應該不會有太大狀況，但腹部傷勢還沒痊癒，需要持續治療，「不過這沒什麼大不了，我沒事。」

戴維斯是因獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）發動的交易戰來到獨行俠，8日賽前場外還有抗議活動，將近千名球迷手持標語，批評哈里森送走唐西奇的決定，要求球團解僱哈里森。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）提到，球隊成員都在場內，唯一得知抗議資訊的來源就是媒體，抗議者有他們的權利，但比賽仍要回歸籃球本質，「我們面對休士頓 一支非常有天份的球隊，打出高水準的內容。」

據消息來源指出，哈里森收到不只一則「死亡威脅」訊息，8日也沒坐在場邊習慣的位置，不過青少年時期就和哈里森認識的戴維斯也為哈里森緩頰，他說：「當你交易走像唐西奇這樣的球員，對這座城市和球團那麼有意義的人物，你就會被這樣對待。他的精神狀況很好，但我想他也明白身為球員的職責就是繼續打籃球，贏下比賽，剩下的事情就會水到渠成成。」

「我相信當我們做到可以完成的事情，我很確定事情就會恢復正常。」戴維斯說。

根據ESPN數據顯示，戴維斯是1992年後第一位在新隊處女秀攻下至少25分、15籃板、5助攻的球員，第一節灌籃得手後霸氣大喊「我是英雄」的他也提到，知道達拉斯球迷現在情緒很多，自己能做的就是盡力表現，將氣氛轉向正面，「我會讓達拉斯球迷知道得到一個像我這樣的球員，這是一個來自戴維斯的友善提醒。」