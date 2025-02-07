NBA／霍姆葛倫歸隊首秀就送4阻攻 雷霆退暴龍收4連勝

霍姆葛倫。(路透)

在開季打了前10場比賽後就因為右髖部骨折未再出賽的雷霆隊長人霍姆葛倫（Chet Holmgren），在今天與暴龍隊之戰復出，儘管他出賽22分鐘僅拿下4分，但在防守端就有4阻攻、2抄截演出，雷霆也在團隊6人得分上雙下，以121：109輕取暴龍，收下4連勝。

本賽季開季狀況火熱的霍姆葛倫，在開季第10場比賽出戰勇士隊之戰僅打5分鐘就因為右髖部骨折傷勢進入傷兵名單，並在休養了近3個月後於今天主場出戰暴龍的比賽才正式復出，讓雷霆得以接近完全體的狀態出賽。

儘管許久未出賽，但霍姆葛倫開賽後不久就在籃下取分，拿下復出後的首顆進球，首節他個人也就有4分進帳，不過相較於在進攻端的表現，霍姆葛倫在防守端的貢獻更是雷霆所期待，他在第二節就接連賞給暴龍莫波（Jonathan Mogbo）、迪克（Gradey Dick）火鍋，第四節最後5分多鐘時，更是讓嘗試暴扣的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes）吃了閉門羹，單場有4阻攻演出。

在防守端有霍姆葛倫作為屏障的情況下，雷霆今天在進攻端也呈現多點開花攻勢，上半場包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、維金斯（Aaron Wiggins）和卡盧索（Alex Caruso）得分就都來到雙位數，並取得11分領先優勢。

易籃後，第三節亞歷山大更是單節拿下12分，雷霆團隊也已經五人得分來到雙位數，第四節雷霆更將領先一度擴大到22分，讓勝負提前底定，最終雷霆也以12分差距收下四連勝。

雷霆今天以威廉斯（Jalen Williams）攻下27分最佳，亞歷山大則有25分進帳，至於暴龍在幾名新援，包括英格倫（Brandon Ingram）、塔克（P.J. Tucker）都還未出賽的情況下，則以巴恩斯拿下21分最佳。