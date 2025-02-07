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NBA／杜蘭特續留太陽 柯瑞低估KD不回勇士堅決態度

體育新聞組／綜合報導
柯瑞(左)被指低估杜蘭特不想重返勇士的態度。（路透資料照片）
柯瑞(左)被指低估杜蘭特不想重返勇士的態度。（路透資料照片）

美國職籃NBA季中交易截止，運動頻道ESPN在期限逼近前披露，球星杜蘭特（Kevin Durant）不想回老東家金州勇士，將續留鳳凰城太陽。

路透報導，據悉在6日下午3時交易截止前48小時內，勇士、達拉斯獨行俠、休士頓火箭等6支球隊都曾「追求」杜蘭特，而根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）等媒體，曼菲斯灰熊也是其中之一。

美媒指出，勇士一度希望能讓「死神」杜蘭特再度和柯瑞（Stephen Curry）聚首，但杜蘭特挑明沒興趣回灣區，勇士隊最終換來邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler）。

獨行俠敲定用唐西奇（Luka Doncic）交換湖人戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易後，又換來費城76人的馬丁（Caleb Martin）。

36歲的杜蘭特15度入選全明星賽，還差26分就能成為NBA史上第8位達成生涯3萬分的球員。

杜蘭特過去曾為西雅圖超音速/奧克拉荷馬雷霆、勇士、布魯克林籃網效力，2023年加入太陽隊，本季出賽39場，場均26.9分、6.1籃板、4.2助攻。

勇士隊曾傳出想在交易截止日前爭取杜蘭特加盟，但遭到拒絕，勇士隨後轉與熱火隊交易「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），有消息指出，柯瑞（Stephen Curry）低估杜蘭特不想重返勇士的態度。

杜蘭特曾與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）共組「宇宙勇」，拿下2座總冠軍，但仍有不少球迷質疑杜蘭特獨自帶隊的能力。

據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，「過去幾天某個時刻，柯瑞曾和杜蘭特進行一次對話，這讓他確信雙方重聚的可能性極低。勇士管理層和老闆也集體低估，杜蘭特對於回歸勇士的冷漠程度。一名球隊消息人士直言，這件事不可能發生。」

ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也提到，勇士、太陽和熱火之間有一筆交易討論，若成真杜蘭特將回到勇士，但杜蘭特表明不想重聚。

勇士 柯瑞 NBA

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