NBA／柯爾才喊話不要虧本交易 勇士隨即換巴特勒還續約

勇士不但做出瘋狂交易換來巴特勒，還立即與他續約2年。 (截圖自ESPN X)

在交易大限前補強頻頻受阻的勇士 ，在極力促成杜蘭特（Kevin Durant）回鍋破局後，今天總教練柯爾（Steve Kerr）才出面喊話不希望球團做出瘋狂的舉動或虧本交易，但勇士球團隨即決定將維金斯（Andrew Wiggins）、施羅德（Dennis Schroder）等3人打包送走，換取熱火巴特勒（Jimmy Butler）的消息。

勇士今年在交易大限前的補強頻頻受阻，似乎讓球團制服組也被逼急了，在過去兩天傳出希望促成杜蘭特回鍋的交易傳聞，且還涉及不只勇士與太陽等兩支球隊，不過在杜蘭特無意被交易的情況下，最終也宣告破局。

就在外界都感受到勇士球團迫在眉梢的交易壓力下，勇士總教練柯爾在今天出戰爵士之戰前也出面公開喊話，希望球團不要因為希望做出改變，而進行瘋狂或是虧本交易案，且球隊兩大球星柯瑞 （Stephen Curry）與格林（Draymond Green）也與他抱持相同想法，仍期待以現有陣容有所作為。

不過勇士在比賽開打前半小時也傳出與熱火達成交易案，將維金斯、施羅德、安德森（Kyle Anderson）和一個受保護的首輪選秀權送走，換來熱火明星前鋒巴特勒，將與柯瑞、格林組成新三巨頭陣容，且勇士球團也傳出已與巴特勒達成續約兩年總價1.21億美元的協議，巴特勒也將放棄下賽季的球員選擇權。

而這筆交易案也涉及了第三方以上的球隊，包括活塞隊接收勇士華特斯（Lindy Waters III）與熱火理查森（Josh Richardson），至於施羅德、安德森最終也可能不是落腳在熱火。