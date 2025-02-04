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NBA／綠衫軍差點浪費20分領先 懷特第四節跳出賞騎士第10敗

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊(圖)4日對騎士取得勝利。(路透)
塞爾蒂克隊(圖)4日對騎士取得勝利。(路透)

聯盟戰績最佳的騎士隊和衛冕軍塞爾蒂克隊今天上演東區強權對決，騎士上半場最多落後20分，第四節雖將差距縮小到4分，但「綠衫軍」有懷特（Derrick White）挺身而出，他單節就飆進4記三分彈，助隊驚險以112：105賞給騎士本季第10敗。

騎士首節進攻當機，僅拿15分下陷入15：28落後，第二節兩度落後到20分，靠葛蘭特（Darius Garland）、艾倫（Jarrett Allen）和米契爾（Donovan Mitchell）追分，半場打完將差距縮小到44：54，第三節中段艾倫進球後更追到60：66。

塞爾蒂克先有普里查德（Payton Pritchard）飆進外線止血，泰托姆（Jayson Tatum）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）追加分數，一波19：10攻勢再拉開差距，並帶著87：75領先進入決勝節。

騎士第四節再發起追分攻勢，前7分半打出20：12猛攻，差距再縮小到95：99，但塞爾蒂克有懷特連進2記三分球在內獨拿8分，他單節就投進4記三分球在內的14分，讓「綠衫軍」領先回到兩位數；騎士雖在最後51秒靠葛蘭特「4分打」將差距又回到5分，但騎士最後23秒出現要命失誤，15.2秒泰托姆2罰1中追加保險分，最終塞爾蒂克就以112：105收下本季3度交手的第2勝。

泰托姆22分是衛冕軍最高，懷特贊助6記三分球在內的20分，波爾辛吉斯19分；騎士以米契爾31分最高，葛蘭特25分，艾倫17分、18籃板。

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