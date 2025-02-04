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NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

記者曾思儒／即時報導
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唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

從獨行俠隊被交易到湖人隊的明星後衛唐西奇（Luka Dončić），今天正式以湖人球員身分和媒體見面，手拿77號戰袍的他透露，能和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）同隊是「美夢成真」，非常期待和向詹姆斯學習。

記者會上坐在湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）身旁的唐西奇提到，在某些時刻知道交易可能會發生，自己在達拉斯也有過很棒的旅程，隊友、教練團和最重要的球迷一路相挺，不過對於讀俠行球團交易後各種發言，他只說「不和他們一般見識」。

到洛杉磯展開新旅程，唐西奇期待和詹姆斯攜手，「我很興奮從他身上學習，我們都會讓隊友更好，我們的IQ都很高。」

唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(美聯社)
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(美聯社)

唐西奇也提到，有意識外界對他身體狀況的質疑，「證明這些質疑是錯誤」將是他加入湖人的動力。一旁的佩林卡補充，唐西奇才25歲，還有很多進步空間，「偉大是一種進化，一種過程。在你不打球前，要不斷面對各種挑戰，不斷變強。」

佩林卡並沒給明確的唐西奇湖人處女秀日期，不過球隊會制定時間表，很快就會安排唐西奇加入5對5的訓練賽。

唐西奇去年耶誕大戰傷到小腿後就沒有出賽紀錄，美國媒體ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，唐西奇目標在全明星周前復出，可能的時間點將是10日或12日出戰爵士隊。

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