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NBA／為兒子抱不平 唐西奇爸爸罵獨行俠「虛偽」

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NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

體育新聞組／綜合報導
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

獨行俠隊突然將陣中頭號大將唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，球評「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上爆料，唐西奇得知消息後不禁落淚，因為他上周才剛在達拉斯當地成交一棟價值1500萬美元的豪宅。

唐西奇自加盟獨行俠以來就受到重用，而他上賽季也帶領獨行俠睽違13年闖入冠軍賽，因此對於球迷來說，這項交易案無疑是晴天霹靂。不只球迷，連唐西奇的父親老唐西奇（Sasa Doncic）都在訪談中為兒子抱不平，認為他沒有受到足夠尊重。唐西奇的父親直接用「虛偽」形容獨行俠，喊兒子不應該被如此對待。

老唐西奇接受斯洛維尼亞媒體Arena Sport 1專訪時批評獨行俠策畫的3方交易，他表示能明白有些時刻不喜歡某些球員時，交易會發生，「但我認為唐西奇絕對不該被這樣對待。」

老唐西奇指出，兒子上季打了70場例行賽，場均出賽時間37.5分鐘，還打了22場季後賽，且季後賽上場時間更多，對身體造成負擔造成本季傷勢不斷狀況，「上季之前唐西奇狀態根本不是個問題，我再說一次，有人說他不夠精實。他打了，我不知道，100場比賽，幾乎40分鐘的時間都有2到3個球員不斷對付他。」

老唐西奇強調，兒子做了很多犧牲，也非常尊敬達拉斯這座城市，被球團如此對待十分不公平。

原本被球迷寄託「一人一城」的期望，就連獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也曾說：「若要在妻子與唐西奇留在獨行俠間抉擇，那就等我辦離婚吧。」雖然曾力挺唐西奇，但在先前庫班表示，自己沒有插手這樁交易案。他已在2023年售出球隊大部分股權，並回應：「獨行俠已不是我的球隊。」

帕森斯透露：「唐西奇上周才剛在達拉斯買了一棟1500萬美元的房子，聽到被交易的消息他都哭了。這真的很不尊重人，我也不相信教頭基德（Jason Kidd）完全不知道交易案的事。」

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