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NBA／杜蘭特重返金州？傳勇士想造「詹柯杜」夢幻3巨頭

體育新聞組／綜合報導
柯瑞(左)、詹姆斯(中)、杜蘭特(右)在巴黎奧運聯手摘金。（新華社資料照片）
柯瑞(左)、詹姆斯(中)、杜蘭特(右)在巴黎奧運聯手摘金。（新華社資料照片）

湖人與獨行俠隊完成唐西奇（Luka Doncic）交易案震撼全聯盟，同為超人氣球隊的勇士隊也傳出正積極尋找球星加盟，終極目標是組成詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）的夢幻三巨頭。

詹姆斯、柯瑞和杜蘭特去年在巴黎奧運聯手摘金，帶給全世界球迷美好回憶，如今傳出勇士打算讓這3位資深巨星再度齊聚一堂。NBA知名記者費雪（Jake Fischer）爆料，「勇士內部正在討論一個非常有野心的想法，是否存在可行方式完成夢幻操作，將詹姆斯和杜蘭特同時帶到灣區。」

費雪還提到，太陽表態無意在交易截止日前交易杜蘭特，但根據消息人士透露，太陽至少願意聽取各隊的報價，杜蘭特本人也知道這些傳聞。

運動畫刊記者曼尼克斯（Chris Mannix）也指出，勇士確實非常認真考慮與杜蘭特重聚，由於太陽與熱火隊討論交易巴特勒（Jimmy Butler）陷入僵局，其他球隊認為太陽正認真考慮於交易截止日前交易杜蘭特。

今年交易截止日異常瘋狂，唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）、福克斯（De'Aaron Fox）和拉文（Zach LaVine）4名球星已轉隊，有消息指出，勇士隊幾乎問價過聯盟所有球星。

據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，巴特勒（Jimmy Butler）不願意和勇士續約，使達成交易的可能性變得渺茫。

不過知名記者查拉尼亞（Shams Charania）證實勇士現在真的在詢問每位明星球員，「你能想到的明星球員，勇士大概都打過電話了。他們聯繫過喬治（Paul George），也對每位球星進行調查，包含詹姆斯、杜蘭特和巴特勒這些球員，勇士下定決心找到另一位超級巨星。」

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）提到杜蘭特合約還有1年半，讓他更有主動權決定自己的未來。上周太陽與勇士在大通中心交手時，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）與杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）坐在一起並多次交談，中場休息和賽後更同時出現在「Bridge Club」，這是位於大通中心的貴賓休息室。

史萊特指出，勇士確實已經詢問交易杜蘭特的可能性，但目前不清楚杜蘭特是否願意重返勇士，以及太陽是否願意在這個時刻放他走。這一切將取決於巴特勒的未來、熱火的交易動機、比爾（Bradley Beal）沉重的合約及杜蘭特對這些變化的反應。

勇士 柯瑞 巴黎奧運

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