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不滿川普徵關稅 NBA暴龍球迷賽前「噓爆」美國國歌

中央社／多倫多2日綜合外電報導
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2日晚間，NHL溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）主場迎戰底特律紅翼（Detroit Red Wings）時，歌手穆特薩西拉（Agasha Mutesasira）開始演唱美國國歌時，球迷因為不滿川普徵關稅發出噓聲。(美聯社)
2日晚間，NHL溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）主場迎戰底特律紅翼（Detroit Red Wings）時，歌手穆特薩西拉（Agasha Mutesasira）開始演唱美國國歌時，球迷因為不滿川普徵關稅發出噓聲。(美聯社)

NBA今天(2日)在加拿大的一場比賽由多倫多暴龍迎戰洛杉磯快艇，主場球隊球迷跟進新趨勢，在賽前歌手演唱美國國歌時頻喝倒彩。

美聯社報導，美國總統川普昨晚兌現威脅，宣布對加拿大這個北部鄰國徵收進口關稅，數小時後，1日晚間在安大略省（Ontario）渥太華（Ottawa）和亞伯達省（Alberta）卡加立（Calgary）舉行的北美職業冰球聯盟NHL比賽就有球迷對美國國歌發出噓聲；而今天，NBA唯一加拿大球隊暴龍的球迷也做出類似舉動。

球迷先為獻唱的15歲女歌手歡呼，但她演唱美國國歌期間，球迷不斷發出噓聲，緊接著演唱加拿大國歌時，可聽到人群中噓聲和歡呼聲夾雜。

2日晚間，NHL溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）主場迎戰底特律紅翼（Detroit Red Wings）時，歌手穆特薩西拉（Agasha Mutesasira）開始演唱美國國歌時，也有球迷發出噓聲。

暴龍前鋒、加拿大公民布謝（Chris Boucher）在球隊擊敗洛杉磯快艇後，被問到是否有過類似經驗。

他說：「沒有，沒有，沒有；但你有看過我們這樣被徵稅嗎？」

川普1日宣布進入經濟緊急狀態，對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%關稅，對中國商品徵收10%關稅。加拿大出口至美國的能源，包括石油、天然氣和電力，將按10%的稅率徵稅。

加拿大 關稅 快艇

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