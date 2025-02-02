我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／與汪小菲的孩子監護權、遺產分配恐不易解決

WSJ社論批關稅是啟動「史上最蠢貿易戰」川普回嗆

NBA／湖人下個可能交易巨星？詹姆斯傾向在湖人退休

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖人詹姆斯。（路透）
湖人詹姆斯。（路透）

NBA昨天傳出獨行俠隊當家前星唐西奇（Luka Doncic）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易案，連湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也毫不知情，不過年過40歲的詹姆斯去年受訪就已提到，希望選手生涯的尾聲都能待在湖人，親近的消息來源也向美國《ESPN》證實，本季完成和兒子同隊目標的詹姆斯，傾向交易大限後繼續留在洛杉磯

去年底剛滿40歲的詹姆斯，去年休季期間和湖人續約2年，這份合約包括了禁止交易條款；在詹姆斯和湖人簽下這筆合約前，勇士去年交易大限前曾詢問交易詹姆斯的可能性，不過因詹姆斯不感興趣讓交易告吹。

勇士對詹姆斯有興趣的消息出來不久就是去年明星賽，詹姆斯當時受訪時表示，自己是「湖人人」，從2018年到洛杉磯後一直很開心，「希望能一直持續下去。」不過他也沒把話說死，2025到26賽季將有球員選擇權的「小皇帝」說：「會待多久或是我會穿上什麼球衣我沒有答案，希望是湖人，這是很好的球團，有許多優秀人員，但讓我們繼續看下去。」

消息來源透露，詹姆斯對獨行俠和湖人的重磅交易案並不知情，昨天擊敗尼克隊後和家人共進晚餐才驚訝得知消息。

湖人 勇士 洛杉磯

上一則

NBA／塞爾蒂克寫26分大逆轉 泰托姆領軍氣走76人

下一則

NBA／戴維斯被交易到獨行俠 總教練基德：可能先發打大前鋒

延伸閱讀

NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情
NBA／詹姆斯豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝

NBA／詹姆斯豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝
NBA／詹姆斯父子同台技術挑戰賽 聯盟力邀慘遭拒絕

NBA／詹姆斯父子同台技術挑戰賽 聯盟力邀慘遭拒絕
NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師

NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師

熱門新聞

NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事