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NBA／塞爾蒂克寫26分大逆轉 泰托姆領軍氣走76人

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊在泰托姆帶領下，第四節展開大反撲。(路透)
塞爾蒂克隊在泰托姆帶領下，第四節展開大反撲。(路透)

2日最多落後26分的塞爾蒂克隊，第四節在泰托姆（Jayson Tatum）領軍下演出驚天逆轉，「綠衫軍」第四節打出38：16的反撲攻勢，最終反以118：110氣走主場的76人隊。

兩隊今年耶誕大戰碰頭時，76人在當家球星安比德（Joel Embiid）27分、馬丁（Caleb Martin）7記三分彈贊助下以118：114奪勝，2日兩人都因傷缺陣，馬丁因髖部拉傷連12場休息，受膝傷困擾的安比德更是連15場免戰，不過在馬克西（Tyrese Maxey）上半場攻下23分領軍下，76人半場打完握有61：44領先。

第三節末康希爾（Ricky Council IV）進球後，76人優勢擴大到90：64，不過「綠衫軍」最後1分半在豪瑟（Sam Hauser）、泰托姆連飆外線，加上布朗（Jaylen Brown）幾乎壓哨的進球回敬8：0攻勢，三節打完將差距縮小到14分；第四節塞爾蒂克前6分半再打出25：6的海嘯攻勢，反成領先一方，最終寫下26分逆轉勝。

「綠衫軍」上半場命中率僅3成33，但下半場42投28中，第四節22投15中的命中率更超過6成8。泰托姆全場轟下35分，其中13分集中在決勝節，另外有11助攻和7籃板；布朗21分、10籃板、6助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）也各有18分和17分。

馬克西2日雖攻下全隊最高34分，且是連5場得分30分以上，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）21分，仍沒能幫助76人止敗。

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