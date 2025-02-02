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NBA／唐西奇發文感謝達拉斯：以為生涯都會在獨行俠

中央社／台北3日電
唐西奇被交易到湖人。(美聯社)
唐西奇被交易到湖人。(美聯社)

遭美國職籃NBA達拉斯獨行俠交易至洛杉磯湖人後，球星唐西奇今天在社群平台發布聲明表達對達拉斯這座城市的感謝，並提到以為會在這裡度過整個職業生涯。

NBA出現重磅的三方交易，其中獨行俠祭出以當家球星唐西奇（Luka Doncic）為主的交易包裹，向湖人換來戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）與2029年的首輪選秀籤，消息一出立刻引發外界熱議，甚至多名NBA球星接連表達震驚之意。

來自斯洛維尼亞的唐西奇，NBA生涯從獨行俠起步，並締造無數榮耀，包含贏得新人王、得分王等頭銜，更5度入選NBA年度第一隊，上季還率隊挺進總冠軍賽，只是與冠軍金盃擦肩而過。

如今即將披上湖人戰袍，唐西奇今天透過聲明表達對達拉斯的感謝，「你們給予我的愛與支持，已經遠遠超過我夢想中的一切，這是我第一次來到美國，而你們讓北德州成為我的家，而且無論是順境還是逆境，你們的支持從未改變，也總是在最需要的時候挺身而出。」

唐西奇指出，原本以為自己將在達拉斯度過整個職業生涯，並且幫助獨行俠奪冠，「現在我即將啟程籃球旅程的下一站，離開這座一直讓我感受到如同家溫暖的城市，達拉斯是特別的城市，而獨行俠球迷也是，衷心地感謝你們。」

不過，獨行俠選擇送走當家球星唐西奇，隨即引發球迷強烈不滿，總經理哈里森（Nico Harrison）今天在賽前記者會強調，這筆交易不僅能讓球隊變得更好，甚至未來保有競爭力，「當我們開始贏球時，相信這些不滿的情緒都會消失，而時間將證明我的決定是否正確。」

NBA 湖人 德州

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