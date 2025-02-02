NBA／詹姆斯豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝

40歲老漢詹姆斯豪取33分12助攻11籃板，達成本季第10次大三元。(美聯社)

作客麥迪遜廣場花園面對東區強權尼克，紫金軍團儘管少了禁區悍將戴維斯（Anthony Davis），但40歲「老漢」詹姆斯（LeBron James）彷彿重返過往單核帶隊的強大主宰力，1日全場豪取33分12助攻11籃板，達成本季第10次大三元，帶領湖人 在最後階段甩開尼克，以128：112大勝。

湖人強勢斬斷尼克近期5連勝，本身收下2連勝，近10戰奪下8勝，排名西區第5，領先快艇 半場勝差，落後金塊2場勝差。

詹姆斯此戰達成生涯2500顆三分球里程碑，成為史上第7人，下一個目標將是超越傳奇射手米勒（Reggie Miller）的2560顆。

雖然沒有戴維斯，但湖人其他副將挺身而出。里夫斯（Austin Reaves）貢獻27分6助攻5籃板3抄截，八村壘21分3籃板2助攻；克里斯提（Max Christie）

布朗尼（Bronny James）與芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）各拿下15分。湖人團隊命中率衝到58%，三分球更是40投19中，徹底摧毀尼克的防線。

特別是第四節，湖人命中率達到驚人的72.2%，陣中8人有分數進帳，綿密攻勢讓一度追到7分差的尼克後續直接棄械投降。

面對沒有戴維斯的湖人禁區，唐斯（Karl-Anthony Towns）打來荒腔走板，12投3中僅拿11分6籃板3助攻；布朗森（Jalen Brunson）18投7中，得到17分7助攻，出現6次失誤，兩大核心表現均不理想。