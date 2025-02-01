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NBA／明星賽遺珠布克轟31分技壓柯瑞 太陽輕取勇士

記者劉肇育／即時報導
明星賽遺珠布克(左)技壓柯瑞(右)。(路透)
明星賽遺珠布克(左)技壓柯瑞(右)。(路透)

在1月31日賽前才公開呼籲明星賽應該擴編參賽球員名單的太陽球星布克（Devin Booker），隨即在1月31日與勇士之戰用表現證明自己就是明星賽最大遺珠，他全場猛轟31分外帶11助攻，幫助太陽以130：105，收下近12場比賽以來的第9勝。

NBA聯盟在昨天公布今年明星賽替補名單，最終太陽布克等人無緣入選，成為今年明星賽的遺珠，而1月31日出戰勇士賽前，布克也透露自己支持聯盟擴編明星賽參賽名單，應該由24人增加至30人。

而布克也不僅是嘴上說說，在1月31日與勇士之戰他隨即用身手證明自己，出手23次命中12球，拿下全場最高的31分外帶11助攻，至於入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）則是上場29分鐘拿下19分、6籃板、3助攻，理查茲（Nick Richards）則有14分、16籃板演出。

對於布克1月31日的優異表現，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「他就是那種能去得分的球員，他本來就是一名優秀的得分手，且有多種得分手段，進攻意識也相當強，他能夠有今晚這樣的表現覺得相當棒。」

除了先發球員表現搶眼外，太陽1月31日團隊共送出高達41次助攻，加上近期被降至替補後表現出現起伏的比爾（Bradley Beal）也有21分進帳，普拉里（Mason Plumlee）與李（Damion Lee）也有雙位數得分表現，團隊多點開花的表現成為贏球關鍵。

相較之下，勇士1月31日在進攻端卻出現砲火堵塞的狀況，兩大得分點柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）合計出手34次僅命中11球、拿下31分，在先發球員表現不如預期的情況下，勇士也是一路挨打，最終以25分差距吞下敗仗，勝率再度回到五成。

勇士 柯瑞 NBA

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