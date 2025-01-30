我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

NBA／湖人賞巫師16連敗 布朗尼被喊MVP

體育新聞組／綜合報導
布朗尼(前右)。（路透）
布朗尼(前右)。（路透）

湖人隊30日在客場以134：96血洗巫師隊，華盛頓球迷卻展現超越勝負的感動，當湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）完成「拉桿2+1」好球時，歡呼聲響徹整座球場。

巫師是本季聯盟戰績最差的球隊，儘管湖人主力長人戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣，但巫師3節打完就落後35分，末節淪為垃圾時間。

布朗尼打滿第4節，6投1中，罰球3中3，拿到5分2籃板2助攻，外帶1抄截。比賽時間剩3分鐘左右時，布朗尼左側切入，面對長人協防他展現驚人腰力，硬是拉桿打進2分，還獲1次罰球。儘管是客場作戰，布朗尼仍得到球迷們歡呼，詹姆斯也握拳慶祝。布朗尼隨後還和中鋒克洛科（Christian Koloko）完成空中接力，再度嗨翻全場。

比賽尾聲布朗尼站上罰球線時，球迷們紛紛高喊「MVP（最有價值球員）」。

詹姆斯全場得到24分11助攻，八村壘（Rui Hachimura）攻下22分，替補後衛米爾頓（Shake Milton）砍進22分。

巫師團隊命中率只有31.9%，波爾（Jordan Poole）拿下全隊最高的19分。巫師吞下16連敗，追平隊史最長紀錄。

湖人客場對戰巫師，詹姆斯(右)攻下24分。（美聯社）
湖人客場對戰巫師，詹姆斯(右)攻下24分。（美聯社）

湖人

上一則

MLB／送暖洛杉磯打火英雄 大谷翔平捐款到、人也到

下一則

MLB／上季年薪僅次大谷 薛則1年1550萬元轉戰藍鳥

延伸閱讀

NBA／詹姆斯父子同台技術挑戰賽 聯盟力邀慘遭拒絕

NBA／詹姆斯父子同台技術挑戰賽 聯盟力邀慘遭拒絕
NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師

NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師
NBA／詹姆斯連續「放槍」好糗 快艇洛城內戰打下湖人

NBA／詹姆斯連續「放槍」好糗 快艇洛城內戰打下湖人
NBA／商業夥伴正籌辦12隊國際聯盟 傳詹姆斯並未參與

NBA／商業夥伴正籌辦12隊國際聯盟 傳詹姆斯並未參與

熱門新聞

（取自微博）

冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

2025-01-25 16:34
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
莎芭蓮卡無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，摔爛自己的球拍。（美聯社）

澳網／3連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話：都是你們錯

2025-01-25 11:23
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）

治理飯圈 中國乒乓球隊解散粉絲群…王楚欽孫穎莎表態了

2025-01-25 08:56
謝淑薇組合在澳網拿下女雙亞軍。（美聯社）

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

2025-01-26 03:00

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況