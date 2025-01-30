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NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

記者蘇志畬／即時報導
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

西區龍頭雷霆隊29日面對排名第11的勇士隊，縱使雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂攻52分，但擋不住下半場甦醒的柯瑞（Stephen Curry），勇士隊彌平最多14分的落後，反以116：109逆轉勝。

雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場14投9中，攻下31分創個人半場得分新高，外加3籃板、3助攻，一度取得14分領先，中場時以58：48領先勇士隊。

然而第3節勇士隊上半場3分球2投0中的柯瑞（Stephen Curry）突然甦醒，該節3分球3投2中，一度反取得5分領先，雷霆隊進攻突然當機，表現勇猛的亞歷山大直到剩下5分59秒時才投進該節第1球，在後段追分才能夠以平手進入第4節。

末節又是柯瑞的3分球開啟勇士隊攻勢，雙方前段一度打得糾纏，不過柯瑞投進該節第2顆3分球後，帶動勇士隊打出一波9：2攻勢，就此領先到最後。

上半場只攻下4分的柯瑞，靠著下半場三分球8投5中，最終仍舊取得21分；勇士一共5人得分達雙位數，維金斯（Andrew Wiggins）也投進5顆三分球、攻下全隊最高的27分，替補的魯尼（Kevon Looney）也攻下先發等級的18分。

柯瑞此戰將生涯得分累積至24515分，超越擇艾倫（Ray Allen）的24505成為NBA得分榜史上第27名，他對此表示，這就是自己存在這裡的意義，而29日能夠逆轉關鍵在第3節，球隊任何時刻都想著要贏球，這場也有很多隊友跳了出來。

勇士 柯瑞 NBA

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