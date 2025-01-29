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NBA／熱火降低巴特勒要價 勇士「回鍋」爭取參戰了

記者曾思儒、劉肇育／綜合報導
巴特勒和熱火隊的關係幾乎破裂，除了太陽隊，外傳勇士也回到爭取巴特勒的行列。（美聯社）
巴特勒和熱火隊的關係幾乎破裂，除了太陽隊，外傳勇士也回到爭取巴特勒的行列。（美聯社）

明星球員巴特勒（Jimmy Butler）和熱火隊的關係幾乎破裂，交易看似遲早的結果，根據媒體報導，熱火已經降低巴特勒的要價，勇士隊也「回頭」，和其他隊伍一起爭取巴特勒的加入。

熱火光是1月就3度禁賽當家明星球員，月初第一次原因是「多次有損球隊利益」禁賽7場，接續因錯過球隊客場飛機遭禁賽2場。最近的衝突是當巴特勒知道球隊面對魔術隊時不會把他擺上先發，憤而離開球隊的投籃練習，熱火因此祭出「無限期」禁賽。

2月5日是本季交易截止大限，代表巴特勒至少會再缺席5場比賽；在第一次遭到熱火禁賽前，巴特勒就擺明想要離開邁阿密，儘管熱火一開始拒絕要求。

近期巴特勒和熱火關係愈趨惡化，讓熱火願意敞開交易大門，爭取巴特勒的隊伍數因此增加，除了太陽隊，最新消息是勇士也回到爭取巴特勒的行列。

另外，對於巴特勒與熱火間的爭議，傳奇球星卡特（Vince Carter）認為，熱火應該做出決定，不要讓季後賽漸行漸遠，「我認為他們都清楚巴特勒不願意服從，他正透過自己的方式作出聲明，並試著用自己的方式繼續走下去，現在他們是時候做出決定並繼續向前了，他們仍有機會進入季後賽並加入競爭，愈早擺脫這個問題愈好。」

代表熱火出賽超過14個球季的韋德（Dwyane Wade）也認為，熱火與多位球員都發糾紛鬧得不歡而散，並不是一件光榮的事情，「作為前熱火球員，我覺得這對球隊來說很難看，這種關係破裂的方式一直存在，也一直都是我們球隊的污點。」

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