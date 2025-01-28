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NBA／巴特勒先發被取代氣到離隊 熱火無限期禁賽

記者劉肇育／綜合報導
巴特勒再度被球團禁賽。（美聯社）
巴特勒再度被球團禁賽。（美聯社）

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在近期遭到球隊兩度禁賽後，原訂27日與魔術之戰復出，不過卻傳出他因為不滿先發位置遭到取代，暴怒離開球隊的消息，而熱火球團也宣布將對於巴特勒處以至少5場以上的無限期禁賽令，也代表直到交易截止日前他將不會歸隊。

熱火巴特勒近期因為「賣我」風波兩度遭到球隊禁賽，導致他在過去12場比賽中已經缺席9場，而27日與魔術之戰巴特勒原將解禁出賽，不過熱火球團又臨時宣布將對於他處以無限期禁賽且停薪令，且懲處將至少是五場起跳，也代表在2月7日的季中交易大限前將無法歸隊。

根據媒體報導，巴特勒之所以遭到禁賽主要是27日在歸隊後，被告知先發位置將遭到海史密斯（Haywood Highsmith）取代，讓巴特勒感到相當不滿，憤而離開球場，甚至傳出還對教練團惡言相向，讓熱火球團以對球隊持續出現有害行為且故意不履行職責，決定對他第三度做出懲處。

對於風波持續延燒，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「除了準備對魔術比賽外，我們今天沒有談論任何事情。」

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