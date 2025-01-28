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NBA／拋投準絕殺綠衫軍 火箭湯普森自豪：我就像布萊恩

記者劉肇育／綜合報導
年僅21歲的前鋒湯普森（中）上演致勝一擊。（美聯社）
年僅21歲的前鋒湯普森（中）上演致勝一擊。（美聯社）

戰績扶搖直上的火箭，27日作客塞爾蒂克主場再度打出精采一戰，年僅21歲的前鋒湯普森（Amen Thompson）全場進帳33分外帶10籃板，包括比賽最後1.2秒完成迷蹤步拋投，幫助火箭以114：112準絕殺塞爾蒂克。

東西區排名第2名的塞爾蒂克與火箭27日在波士頓交手，也是兩隊本季第二度交手，前一次火箭在主場以23分差距吞下慘敗，讓他們27日作客塞爾蒂克主場可說是勢在必得。

上半場兩隊就展開激烈的拉鋸戰，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在前兩節合計就拿下31分，不過火箭湯普森更是手感發燙，他在首節就拿下14分，搭配上布魯克斯（Dillon Brooks）外線手感火燙，上半場就投進5顆三分球，幫助火箭上半場打完以2分領先綠衫軍。

儘管第三節塞爾蒂克在布朗領軍下反超前比分，甚至第四節初在普里查德（Payton Pritchard）命中三分球後，一度取得雙位數領先，但火力全開的火箭湯普森與布魯克斯，幫助火箭在比賽最後1分半鐘反超，倒數5.1秒塞爾蒂克則是由泰托姆（Jayson Tatum）投進追平球，但下一波進攻湯普森靠著迷幻的後撤步拋投擺脫防守後進球，幫助火箭最終以2分差距帶走三連勝。

完成準絕殺的湯普森有33分、10籃板，他賽後透露這是自己生涯首度投進致勝球，感覺自己在場上就像是布萊恩（Kobe Bryant）一樣。

年僅21歲的前鋒湯普森上演致勝一擊。（美聯社）
年僅21歲的前鋒湯普森上演致勝一擊。（美聯社）

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