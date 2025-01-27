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NBA／亞歷山大砍35分 雷霆15連勝拓荒者

記者蔡佳霖／綜合報導
亞歷山大(左)進攻威力難以抵擋。 （美聯社）
亞歷山大(左)進攻威力難以抵擋。 （美聯社）

儘管和西區龍頭雷霆有著20場勝差，但近期表現出色的拓荒者面對大軍來犯並沒有輕易投降。

阿夫迪賈（Deni Avdija）16投9中豪取28分8籃板8助攻，卡瑪拉（Toumani Camara）11投8中包含三分球5投全中，高效率攻下24分9籃板4助攻，韓德森（Scoot Henderson）則是板凳殺出獨拿25分，3人強勢發揮帶動球隊一路與對手周旋。

首節一度落後的雷霆，挾著第二節多點開花狂轟39分，一舉將雙方差距擴大兩位數，即便拓荒者在第四節初將比分逼近到5分差，雷霆靠著整體實力還是穩住局面，最終以118比108收下勝利。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰只送出1次助攻，不過強大的進攻威力依舊無人能敵，攻下35分5籃板3抄截，威廉斯（Jalen Williams）補上27分8助攻5籃板2阻攻；替補的喬伊（Isaiah Joe）獲得16分。

因傷缺席5場比賽的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）此役回歸，上場33分鐘拿下14分11籃板6助攻。

對拓荒者來說，同組的雷霆依然是遙不可及的高山天險。根據統計，雷霆面對拓荒者已經取得15連勝，上次輸球已經要追溯到2021年了。

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