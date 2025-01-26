NBA／4天內遭火箭「雙殺」騎士吞本季首度3連敗

火箭湯普森（左）締造「大三元」。（美聯社）

騎士隊本季戰績傲視聯盟，碰火箭隊卻沒轍，4天前才吞客場敗仗，25日回到主場又被火箭湯普森（Amen Thompson）締造「大三元」，儘管第四節狂轟47分仍以131：135輸球，本季首度吞下3連敗後戰績36勝9敗讓出聯盟戰績最佳身分，不過21勝3敗的主場戰績仍傲視各隊。

火箭首節就取得33：27領先，半場打完差距擴大到68：54，且帶著17分優勢進入決勝節；騎士努力追分下雖在最後1分51秒靠葛蘭特（Darius Garland）罰球得分將比數124：124追平，但火箭靠接連罰球回敬一波10：2攻勢，史特魯斯（Max Strus）讀秒階段投進三分球也為時已晚，讓火箭以4分差「雙殺」騎士。

4天前剛在主場以109：108險勝騎士的火箭，25日有湯普森23分、14籃板、10助攻完成「大三元」發揮，森根（Alperen Sengun）和格林（Jalen Green）各26分，范弗利特（Fred VanVleet）也挹注20分、6助攻，先發五人得分都兩位數下收下連勝。

葛蘭特25日攻下全場最高39分，其中27分集中在下半場，米契爾（Donovan Mitchell）33分也有25分在後兩節攻下，不過他開賽連進3球拿下全隊前8分後，接續連10球失手，直到第三節才再度得分，最終27投11中表現沒能助隊止敗。