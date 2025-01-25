我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

NBA／想再為湖人拚冠 戴維斯：需要引進中鋒大個

記者蔡佳霖／綜合報導
戴維斯期盼能夠引進長人。 （美聯社）
戴維斯期盼能夠引進長人。 （美聯社）

看著同城的大聯盟新科冠軍道奇隊大肆補強之際，戴維斯（Anthony Davis）或許也希望湖人能夠在季中交易截止日前有所作為。

戴維斯近日接受知名記者查拉尼亞（Shams Charania）採訪時，透露了想要再拿一冠的渴望。「很多人都在討論我們在2020年的總冠軍是帶星號的（泡泡園區），所以我和詹姆斯（LeBron James）都很有動力去再去拚一座總冠軍。」

目前湖人戰績排西區第5，仍有機會更上層樓。戴維斯直言，「我真的認為我們還差一兩塊拼圖就能奪冠。」戴維斯所講到的拼圖正是引進一位正牌中鋒，而這也已經不是他第一次提到類似想法。

「我認為我們還需要另外一名大個子，我感覺我可以在4號位發揮最大能量，如果能有個內線長人在身邊的話。我們都知道2020年奪冠，我們擁有霍華德（Dwight Howard），我則是主打4號。」戴維斯說。

基於這樣的需求，查拉尼亞提到湖人一直都在交易市場上積極尋覓中鋒大個。例如爵士隊的凱斯勒（Walker Kessler）。不過查拉尼亞也表示，任何人想跟安吉（Danny Ainge）交易可沒那麼容易。

「每次湖人要向爵士詢問凱斯勒時，他們管理階層所給出的報價都非常高。」查拉尼亞說。除了凱斯勒外，公牛的佛西維奇（Nikola Vucevic）和巫師的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也都是湖人洽詢的目標人選。

湖人今年交易截止日前最多可以動用兩枚首輪籤，分別是2029年和2031年的首輪選秀權。但顯然這仍不足以打動安吉，湖人可能得搭上爵士想要的新秀射手肯奈特（Dalton Knecht）作為籌碼。

湖人主帥瑞迪克談到交易市場的話題，他坦言：「當下這環境想要做成一筆交易很困難。我們之前很幸運，能夠從籃網換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。」

湖人 道奇

上一則

澳網／腿傷退賽錯過100勝 約克維奇：明年沒理由不來

下一則

NBA／喬治、馬克西合砍59分 76人爆冷扳倒東區龍頭騎士

延伸閱讀

NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師

NBA／佐佐木朗希到場 詹姆斯「大三元」率湖人輕取巫師
洛杉磯野火多人失蹤…牠當不成導盲犬 卻是搜救好幫手

洛杉磯野火多人失蹤…牠當不成導盲犬 卻是搜救好幫手
恐影響上訴爭清白無罪機會 2名聯邦死刑犯拒絕拜登減刑

恐影響上訴爭清白無罪機會 2名聯邦死刑犯拒絕拜登減刑
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

熱門新聞

美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46
鈴木一朗入選美國棒球名人堂。(美聯社)

MLB／鈴木一朗入選名人堂差1票 記者抱不平：哪個笨蛋出來自首

2025-01-21 20:57
佛雷格不只是籃球技能包點滿，學業更是一把罩，上學期GPA高達4.0。 路透

打球超強還是資優生 NBA準狀元佛雷格「GPA」高達4.0

2025-01-18 16:27
柯瑞領銜出戰衛冕軍塞爾蒂克隊，但全隊進攻熄火，以85：125慘輸給衛冕軍。(路透)

NBA／柯瑞有上仍輸塞爾蒂克40分 勇士慘寫40年主場最大敗仗

2025-01-20 21:45
東克樹(左)和AV女優末廣純(右)約會。截圖自東克樹、末廣純IG

偷吃AV女優被妻嗆「要藏好」日職王牌左投：深刻反省

2025-01-23 14:20
湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯第四節出現籃下連續「放槍」尷尬畫面，最終由快艇以116：102收下4連勝。（美聯社）

NBA／詹姆斯連續「放槍」好糗 快艇洛城內戰打下湖人

2025-01-20 00:20

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步