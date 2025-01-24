我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喊有信心防止中國侵台 曝關稅是談判關鍵 稱習近平極具野心

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

NBA／柯瑞寫生涯3900顆三分球 勇士勝率重返5成

記者劉肇育／即時報導
勇士隊球星柯瑞23日寫下生涯命中3900顆三分球的紀錄。(美聯社)
勇士隊球星柯瑞23日寫下生涯命中3900顆三分球的紀錄。(美聯社)

在近期苦吞2連敗後勝率再度跌破5成的勇士，周四在主場出戰公牛的比賽中，靠著柯瑞（Stephen Curry）全場投進5顆三分球拿下21分，以及板凳球員火力全開攜手攻下83分，以131：106擊敗公牛，幫助球隊又回到五成勝率。

本賽季一路打得跌跌撞撞的勇士，在日前以40分差距慘敗給塞爾蒂克後，前一場比賽又遭到國王逆轉，導致本季勝率第二度跌破五成，不過23日勇士回到主場出戰公牛，也迎回因傷缺陣半個多月的板凳大將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

但來訪的公牛在上半場卻是外線火力全開，尤其是拉文（Zach LaVine）他在上半場就與鮑爾（Lonzo Ball）攜手砍進6顆三分球，前兩節公牛團隊就以超過7成的命中率投進13顆三分球，不過勇士上半場除了柯瑞攻下11分外，桑托斯（Gui Santos）也從板凳殺出攻下11分，幫助勇士僅以1分差距落後。

易籃後公牛的進攻手感卻是急凍，單節僅拿下16分，反觀勇士板凳球員在下半場挺身而出，包括上半場就拿下11分的桑托斯在內，勇士板凳席上就有5名球員得分來到雙位數，包括攻下20分的波斯特（Quinten Post），拿下16分的穆迪（Moses Moody），至於前段時間表現不佳的施羅德（Dennis Schroder）也有11分、7助攻演出，剛復出的波傑姆斯基則貢獻10分，第二陣容的多點開花攻勢打得公牛難以招架，也幫助勇士最終以25分差距取勝。

在板凳火力支援下，勇士23日先發球員僅有柯瑞上場超過30分鐘並攻下全隊最高的21分，而他也在本場比賽達成生涯3900顆三分球命中的里程碑，繼續改寫聯盟紀錄，至於公牛僅有3人得分來到雙位數，以拉文攻下24分最終，但下半場全面熄火也成為遭到逆轉的關鍵。

勇士 柯瑞 鮑爾

上一則

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉女雙決賽放眼衛冕

延伸閱讀

NBA／明星賽先發 詹皇第21度入選 字母哥連2年人氣王

NBA／明星賽先發 詹皇第21度入選 字母哥連2年人氣王
NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運
NBA／柯瑞有上仍輸塞爾蒂克40分 勇士慘寫40年主場最大敗仗

NBA／柯瑞有上仍輸塞爾蒂克40分 勇士慘寫40年主場最大敗仗
NBA／腳踝扭到賽後冰敷 柯瑞強調「感覺很好」打衛冕軍沒問題

NBA／腳踝扭到賽後冰敷 柯瑞強調「感覺很好」打衛冕軍沒問題

熱門新聞

美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46
鈴木一朗入選美國棒球名人堂。(美聯社)

MLB／鈴木一朗入選名人堂差1票 記者抱不平：哪個笨蛋出來自首

2025-01-21 20:57
19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

2025-01-16 19:42
佛雷格不只是籃球技能包點滿，學業更是一把罩，上學期GPA高達4.0。 路透

打球超強還是資優生 NBA準狀元佛雷格「GPA」高達4.0

2025-01-18 16:27
一個投資團隊正試圖成立新聯盟，與NBA一較高下。美聯社

NBA有對手了？投資團隊要籌50億 組新國際籃球聯盟

2025-01-16 12:01
柯瑞領銜出戰衛冕軍塞爾蒂克隊，但全隊進攻熄火，以85：125慘輸給衛冕軍。(路透)

NBA／柯瑞有上仍輸塞爾蒂克40分 勇士慘寫40年主場最大敗仗

2025-01-20 21:45

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了