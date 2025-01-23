NBA／返鄉獻技飆30分退溜馬 溫班亞瑪：特別的一晚

溫班亞瑪。(歐新社)

馬刺 隊與溜馬隊今天於巴黎進行海外例行賽，身為法國地主球星的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場進帳30分、11籃板、6助攻、5阻攻，搭配上巴恩斯（Harrison Barnes）、瓦賽爾（Devin Vassell）也都有20分以上進帳，幫助馬刺以140：110擊敗溜馬。

在上賽季以選秀狀元身分加入馬刺後就打出球星身價的溫班亞瑪，今天首度跟隨馬刺回到法國出賽迎戰溜馬，而滿場的法國球迷也給予溫班亞瑪最熱情的支持，讓溫班亞瑪直言經歷的一個特殊的夜晚，「今晚是完全不同的，這群人帶來一種完全不同的支持，這讓我們試圖利用這樣的狀況來發揮我們的優勢。」

而今天馬刺也確實掌握了「地主優勢」，不僅溫班亞瑪維持高水準繳出亮眼的全能成績單，團隊更是火力全開，每節得分都在30分以上，全隊共計5人得分來到雙位數，其中瓦賽爾貢獻25分，巴恩斯則有20分、7籃板，團隊優異的表現也幫助馬刺單場猛轟140分，並以30分差距輕取溜馬，創下球隊本季第二大勝分差。

對於昨天有不少球迷穿著溫班亞瑪的球衣，包括馬刺隊和法國國家隊球衣進場觀賽，NBA 主席席佛（Adam Silver）說：「我只想說一句話，那就是很高興溫班亞瑪加入了這個聯盟。」

馬刺代理教練強森（Mitch Johnson）也說：「今天球迷給他的掌聲是讓人相當感動的，這反應了這個城市、國家和人民對他的情感，正如大家所說的，有些比賽你不需要做特別的準備，他們就會有最好得發揮，今天就是其中之一。」

而溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也直言，今晚是一場氣氛最棒的賽事，「我不知道溫班亞瑪賽前跟球迷說了什麼，但這確實非常有效，他們打了一場偉大的比賽，他也是一名偉大的球員，法國人民應該都感到相當自豪，他是獨一無二的。」

對於各方對他的讚賞，溫班亞瑪則是維持一貫的低調作風回應，「今晚我為我們的團隊感到自豪，這是完美的一個夜晚，因為我們贏得勝利，且是用正確的方式贏得勝利。」